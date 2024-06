Due importanti appuntamenti di Ju Jitsu per il Club Sakura Arma di Taggia nel mese di giugno

Il 9 giugno si è svolto al Palamaggiore di Leinì (TO) il “2° Trofeo Città di Leinì”, gara di Ju Jitsu alla quale, nella specialità del Fighting System, si sono cimentati quattro atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., i quali hanno riportato un bottino di ben quattro medaglie.

Elisa Antellini e Maya Benvenuto, classe juniores femminile rispettivamente nelle categorie di peso fino a Kg. 56 e Kg.+70, hanno vinto le proprie categorie, salendo sul gradino più alto del podio. Roberto Crepaldi, senior cat. fino a Kg. 76, nonostante fosse soltanto alla sua terza esperienza agonistica, dopo aver ceduto a due atleti molto forti della sua categoria, ha vinto l' incontro che gli ha permesso di accedere alla finale per il terzo posto, dove ha vinto la medaglia di bronzo.

Nella categoria degli Esordienti A, peso fino a 69 Kg., si è cimentato il giovane atleta Mattia Salvi che, trovatosi da solo a gareggiare nella sua categoria, ha effettuato un incontro “fuori gara” battendo l' avversario al termine di una bella prova. Domenica 16 giugno era impegnata in gara la junior Elisa Antellini, che ha partecipato alla gara organizzata dalla Società “Judo Ju-Jitsu Novara” che, con un bel torneo a squadre riservato alle rappresentative regionali, ha celebrato il 70° anniversario della Società.

Elisa Antellini, convocata nella Rappresentativa Regionale Ligure, ha combattuto con grande grinta, contribuendo alla vittoria finale della squadra. I tecnici che costantemente seguono la preparazione degli atleti, il M° Andrea Molinari e l'Istruttore Manuela Ferrigno, sono molto soddisfatti del lavoro fatto e dei risultati ottenuti e si propongono di continuare in questa direzione anche nel prossimo semestre.

In previsione di importanti impegni agonistici che si terranno nel mese di luglio 2024, gli allenamenti non si fermeranno per tutto il mese prossimo.