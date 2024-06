Celebrato nello scorso weekend il cinquantesimo anniversario per il Lions Club Arma e Taggia (Foto)

Intenso fine settimana quelli scorso per il Lions Club Arma e Taggia che in questo anno lionistico compie cinquant'anni dalla sua fondazione. Nel contesto dell'evento celebrativo, che i soci Lions hanno fortemente desiderato che avvenisse con la Charter di passaggio della Presidenza, la visita in Liguria del Club gemellato di Menfi ha ulteriormente impreziosito la ricorrenza.

I soci del Lions Club di Menfi hanno così onorato con la loro presenza i festeggiamenti del Club locale. Il lungo weekend ha visto l'arrivo nella giornata di venerdì dei soci siciliani presso l'aeroporto della Costa Azzurra accolti dai pari liguri, all'occasione investiti della carica di taxisti, per accompagnare nel nostro Comune i soci-amici.

La permanenza della rappresentanza di Menfi è risultata un susseguirsi di visite guidate alle eccellenze storico-artistiche e paesaggistiche del nostro territorio, con percorsi culturali ed enogastronomici nel centro storico di Taggia, Vicoli, Conventi, Mura di Cinta ma altresì vino ed Oliva Taggiasca presso la sede del Vino Moscatello in via Cardinal Gastaldi a Taggia. La visita degli amici siciliani si è infine convogliata nella serata charter che simboleggia, come ogni anno il passaggio di testimone tra il pas President ed il President in coming.

Marina Rulfo, presidente per l'anno ‘23/’24 ha simbolicamente passato il testimone, per l'occasione il Martelletto, al President in Coming per il ‘24/’25 il socio Piero Calosso che bissa ad anni di distanza l'incarico alla presidenza.

Nel contesto di un altra eccellenza del nostro territorio, Villa Nobel a Sanremo, si sono così svolti il sabato sera, in un contesto di serena amicizia i festeggiamenti del cinquantennale del Club di Arma e Taggia, 50 anni volti all'assistenza di due generazioni, verso chi necessita sul nostro territorio di aiuto diretto e concreto ed anche interventi di aiuto a service nazionali ed internazionali.

Impegno quello dei soci Lions del Club di Arma e Taggia che non vede il cinquantenario come un traguardo ma come un trampolino di lancio per ulteriori 50 anni di impegno sociale.

Testimonianza recente è il trascorso anno sociale sotto la Presidenza di Marina Rulfo che ha visto il susseguirsi di plurimi service, dalle raccolte fondi alle raccolte alimentari, screening del diabete sul nostro territorio con particolare attenzione all'entroterra, Giornata della Memoria, conferimento di buoni spesa, sensibilizzazione alla prevenzione del Diabete, sottoscrizione al protocollo per l'istituzione dell'Ambulatorio di Ambliopia, Torneo di Tennis Benefico ed altri numerosi forti impegni verso i bisognosi.

Il passaggio della Presidenza a Piero Calosso vedrà il naturale innalzamento dell'asticella, così come avviene ogni anno, il Club si impegnerà come sempre nell'ambito del suo territorio con iniziative mirate nel sociale ed in ambito più ampio seguendo anche le iniziative proposte dal Governatore Benza e da altri Club della Zona.

La serata Charter è stata l'occasione per accogliere nel Club di Arma e Taggia ulteriori tre nuovi soci, che rafforzeranno le allenate braccia del Club, un benvenuto a Martina Calosso, Enrica Porto e Marco Lanfranchi.

Nel contesto della serata alla presenza dei soci e di alcune autorità il socio Aurelio Negro è stato insignito del Melving Jones, onorificenza Lions verso i meritevoli che si sono distinti per il loro forte impegno nel sociale, ed inoltre, anche in presenza del socio fondatore Giuseppe Del Torto fresco di stampa è stato presentato l'annuario celebrativo dei cinquant'anni di vita del Club , pregevolmente raccolto dal socio Giorgio Tacchi, il libro vuole celebrare chi, nel silenzio della beneficienza ha gettato solide fondazioni sulle quali il territorio ha potuto costruire moltreplici realtà di aiuto. 50 anni, 18.250 giorni .... ed è solo l'inizio, We Serve.