Ultima giornata del torneo di calcio a 6 Città di Sanremo, nel weekend i verdetti finali

Dopo la pausa per la partita della Nazionale Italiana, stasera inizia l'ultima giornata per quanto riguarda il Girone A, con solo i campioni in carica dell'Agenzia TemaCasa sicuri del primo posto del gruppo, dopo la soffertissima vittoria 6-5 contro Il Casale/Bar al solito posto di martedì sera.

L'equilibrio regna padrone nelle retrovie con tutte le formazioni coinvolte e che possono raggiungere il prezioso secondo posto, che ti proietta direttamente ai quarti di finale o nella migliore posizione per i play off

Proprio per la formazione sconfitta da Ag.Temacasa vi è l'assurda situazione che potrebbero con una vittoria arrivare secondi ma in caso di sconfitta arrivare addirittura quinti.

Sicuramente i Wildbussana cercheranno l'impresa di battere i Neri guidati da Schillaci e Travella per scalare posizioni in classifica

Mentre sarà una sfida tutta da guardare quella che si giocherà domenica alle 20.30 tra F.lli Diurno e i ragazzi guidati dai fratelli Campagnani che decreterà sicuramente un posto di riguardo nel girone.

Impresa più agevole per Borgogno Fitness Lab che giocheranno contro i fanalino di cosa degli ATLAS FC.

Nel girone B bisogna solo decidere l'ordine delle prime tre squadre, ai monegaschi del Munegu basta un punto per essere primo contro Ecofin SPA, per definire invece chi arriverà secondo ci sarà la sfida tutta da vedere tra Gruppo Coapi e GolfoScogliera che sono appaiati a 9 punti.

Sfida per evitare l ultima posizione tra 7Sins e Marrocues con i ragazzi di Momo ElKamli che possono sperare in un 4 posto se dovessero arrivare a pari punti con Ecofin SPA.

Il programma di queste 3 serate

Venerdì

BORGOGNO FITNESSLAB - ATLAS FC

AG. TEMACASA - WILDBUSSANA FC

Domenica

IL CASALE/AL SOLITO POSTO - F.LLI DIURNO

MUNEGU - ECOFIN SPA

Lunedì

MARRUECOS - 7SINS