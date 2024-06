Ballottaggio Sanremo, Baggioli (FI): "Con accordo Fellegara Mager si sta giocando il tutto per tutto per un risultato impossibile!"

"Eravamo già al corrente di un accordo tra Fellegara e l’esponente del 'civismo che non voleva i Partiti'. Un’intesa che certo non farà bene in chiave elezioni regionali a Fellegara e che non aiuterà evidentemente Mager per il semplice motivo che ha trascorso un’intera ed estenuante campagna elettorale dicendo come i Partiti fossero il male del mondo e ora, invece, assolutamente necessari, belli, fantastici, importanti e fondamentali per amministrare". A dirlo è Simone Baggioli, coordinatore provinciale di Forza Italia che continua: "Tralasciando il controsenso delle farneticate dichiarazioni dello stesso Mager in ambito politico e amministrativo, appare evidente come queste dimostrino l’effettiva debolezza, insicurezza ed inesperienza di un candidato Sindaco che si sta giocando in tutto e per tutto un risultato impossibile da raggiungere. Quest’ultimo maldestro tentativo politico del principale ed unico esponente del Partito Democratico Andrea Gorlero volto a consolidare il suo ruolo in Amaie Energia e Servizi – con una Città che grida vendetta sotto l’aspetto della raccolta dei rifiuti e della pulizia – dimostra ancora una volta come dietro a tutta questa compagine di finto civismo vi siano manovre volte a tenere sul baratro la nostra Sanremo a discapito di altre realtà della Provincia. Sanremo è dei sanremesi e non deve essere seconda a nessuno".