"Ventimiglia incontra Oriana Fallaci", panchina e conferenza dedicate alla giornalista-scrittrice (Foto e video)

Ventimiglia dedica una panchina e una conferenza a Oriana Fallaci. "Ventimiglia incontra Oriana Fallaci" verrà proposto sabato prossimo dall'associazione culturale Terra di Ponente in collaborazione con il comune di Ventimiglia per ricordare la nota giornalista e scrittrice.

"Sabato prossimo è una giornata molto importante per quanto riguarda la nostra associazione. Ventimiglia, attraverso noi, dedica a Oriana Fallaci una panchina e una conferenza importantissima per noi perché è un banco di prova per la nostra associazione" - dice il presidente dell'associazione culturale Terra di Ponente Tito Giro in occasione della presentazione ufficiale dell'evento - "Ringrazio tutti i componenti dell'associazione perché organizzare questo evento è stato molto importante per noi, dispendioso ma siamo riusciti, in qualche modo, a formare un evento che sembrava impossibile perché mettere insieme voci significative intorno a un personaggio controverso, controcorrente ma sempre attuale come Oriana Fallaci è difficile. Nella sua vita è sempre stata libera di pensiero e di azione, ha cambiato tante testate ma ha sempre ricercato la verità ed era libera di scrivere il suo pensiero".

La cerimonia inizierà alle 17.30 in piazza Ettore e Marco Bassi con la posa di una panchina dedicata alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. Seguirà, alle 18, presso la sala convegni di Sant'Agostino una conferenza a cura del regista e attore Edoardo Sylos Labini. Per l'occasione interverrà anche Diego Marangon di Liber Theatrum e vi sarà un contributo video di Monsignor Fisichella e di Vittorio Feltri.

"Attraverso il regista e attore Edoardo Sylos Labini, come associazione, abbiamo aderito alla fondazione delle città identitarie" - fa sapere il presidente dell'associazione culturale Terra di Ponente Tito Giro - "Il 30 novembre ci presentammo come un'associazione culturale che voleva avere una forte presa nel comprensorio intemelio e, quindi, sotto questo aspetto, oggi ci poniamo come associazione di promozione di Ventimiglia e di tutto il comprensorio intemelio, che ci sta molto cuore. Abbiamo, perciò, aderito a questa fondazione che ogni anno effettua un festival, che quest'anno sarà nel centro sud d'Italia, che ha al centro la cultura dove registi, attori, giornalisti presentano qualcosa e speriamo di riuscire in futuro a fare qualcosa di simile per il comprensorio intemelio mettendo in evidenza radici e tradizioni di dove viviamo. Sotto questo aspetto ringraziamo Antonella dell'Ente Agosto Medievale che già mette in evidenza le radici e la storia di Ventimiglia".