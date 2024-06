Taggia: alla scuola dell'infanzia 'Rodari-Borghi' il laboratorio teatrale 'Pollon e chi non ti aspetti' (Foto)

All’Istituto Comprensivo di Taggia (Scuola dell’Infanzia ‘G.Rodari-Borghi’, tra le molte attività didattiche è stato inserito il laboratorio teatrale ‘Pollon e… chi non ti aspetti nella storia’.

L’insegnante Silvia, responsabile del progetto, e tutto il team docenti, hanno saputo coinvolgere tutti con il loro entusiasmo. L’attività ha offerto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia la possibilità di esprimere la propria personalità, superare la timidezza, consapevoli dell’aiuto del gruppo.

Così, per la festa di fine anno, il salone della scuola si è trasformato nel ‘Monte Olimpo’ in un musical con tutti gli dei e i personaggi delle favole e dei cartoni animati più conosciuti dai bambini. Con l’aiuto dei protagonisti la piccola Pollon, da apprendista dea ha potuto trasformarsi nella dea della speranza e come dice il narratore “...la speranza è davvero una cosa indispensabile, ciò vuol dire che non ci si deve arrendere mai, neppure davanti ad imprese che sembrano insuperabili”.

“Con questo messaggio di buon auspicio – dicono le insegnanti - auguriamo ai nostri futuri ‘Remigini’, ai genitori e a tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita dello spettacolo”.