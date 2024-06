Calcio. Altri due innesti per l’Ospedaletti, arrivano in orange un attaccante e un centrocampista

L’Ospedaletti continua nel lavoro di costruzione della squadra per il prossimo campionato di Prima Categoria.



Dal Real Santo Stefano arriva in orange l’attaccante classe ’83 Daniele Sammartino, reduce da una stagione con 20 gol all’attivo. In precedenza ha vestito le maglie di Carlin’s Boys e Sanremo 2000, mentre in Sicilia ha militato in Promozione ed Eccellenza con la maglia del Caltagirone.



Il secondo innesto è un ritorno. Vestirà di nuovo la maglia orange il centrocampista classe ’99 Simone Alemanno, l’anno scorso in promozione con il Camporosso. Prima del suo arrivo all’Ospedaletti, Alemanno ha giocato con Sanremo 2000, Atletico Argentina e Carlin’s Boys.



Altre due frecce all’arco di mister Fabio Luccisano in vista della prossima stagione che lo vedrà al lavoro affiancato dal responsabile tecnico Carmelo Luci.