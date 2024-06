A Taggia “La Notte Romantica” dei Borghi più Belli d’Italia

Sabato 22 giugno, dalle ore 19.00, Piazza Farini a Taggia si trasformerà in un palcoscenico d'amore e romanticismo con “La Notte Romantica” dei Borghi più Belli d’Italia.

L'evento, giunto alla sua seconda edizione nel nostro Comune, sarà reso speciale dalla preziosa partecipazione del Gruppo Infioratrici della Pro Loco Taggia pronto a realizzare un tappeto floreale a tema con l’iniziativa.

Ad animare la serata a partire dalle 21.00 Julia Joy che recentemente, con il suo violino elettrico, ha conquistato il titolo di Miglior Music Performer durante gli oscar della nightlife italiana, i “Dance Music Awards”.

“Quest’anno – dichiara il Consigliere del Comune di Taggia con delega alla Cultura Chiara Cerri - abbiamo scelto Piazza Farini per creare l’atmosfera giusta e il connubio ideale tra l’opera che verrà realizzata dalle nostre Infioratrici e la magia musicale di Julia Joy che, se ancora non conoscete, saprà sicuramente sorprendervi. Sarà un’occasione unica per celebrare i sentimenti in un contesto suggestivo e affascinante. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa magica serata”.