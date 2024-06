Arma di Taggia, al via i lavori del parcheggio in zona Darsena, la preoccupazione dei balneari: "Ora dove andranno i turisti?"

Il parcheggio sterrato in zona Darsena di Arma di Taggia rimarrà chiuso per diversi mesi a causa dei lavori di ripristino degli argini del torrente Argentina a cura della Regione Liguria. Una notizia che rattrista i vari balneari, già messi in difficoltà dal maltempo delle scorse settimane, i quali speravano in lavori sicuramente più brevi visto l’inizio della stagione estiva.

“Purtroppo non stiamo parlando di uno di quei parcheggi enormi, ma dava sicuramente una mano ai tanti turisti che venivano per trascorrere una giornata al mare – spiegano i balneari – Adesso dove andranno? Quei pochi parcheggi che ci sono, si riempiono subito. Purtroppo è un dato di fatto: se le famiglie non hanno la possibilità di parcheggiare, perché dovrebbero fermarsi qui?”.

Eppure la possibilità di rimandare i lavori al prossimo inverno era praticamente impossibile, vista la piena del torrente Argentina dei mesi scorsi. Situazione che avrebbe messo in difficoltà i vari operai presenti in cantiere. Ad oggi, la fine dei lavori è prevista entro la fine del prossimo autunno, ma come spesso accade è possibile che il cantiere venga chiuso prima.

A causa dei lavori, la ciclabile fluviale sarà chiusa alle biciclette per chi proviene da nord, all’altezza dell'innesto della pista sul ponte che attraversa il torrente Argentina, in corrispondenza di Regione Prati e Pescine, mentre i pedoni provenienti da Taggia lungo la ciclabile potranno percorrere la pista fino all’intersezione con via Nuvoloni.