A10, incidente tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia, interviene l'elisoccorso

Nella serata di oggi, mercoledì 19 giugno, lungo la A10, tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia, si è verificato un incidente autonomo. Un uomo, 50enne, a bordo di uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto sull'asfalto della via Francia intorno al km 132. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, che ha trasportato l'incidentato in codice giallo all'ospedale Santa Colonna di Pietra Ligure. Dalle prime informazioni, avrebbe rimediato diversi traumi.

A causa dell'intervento dell'elicottero, si sono create diverse code, da ambo le direzioni, per diversi minuti lungo la via Francia. L'incidente è avvenuto in direzione Genova. Il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.