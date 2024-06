Petanque, Bordighera vince il campionato italiano di A2 e di Promozione Femminile (Foto e video)

Bordighera fa il botto nella petanque vincendo il campionato italiano di A2 e il campionato di Promozione femminile.

Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller che, sabato, ha battuto nella sfida finale di A2 il Bovesana per 12-6 conquistando così il titolo di società e la promozione in serie A1.