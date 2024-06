Sanremo: salta il possibile accordo tra Mager e Fellegara, le liste di centrosinistra daranno libertà di voto

Non ci sarà nessun appoggio delle liste che hanno sostenuto Fulvio Fellegara al primo turno delle elezioni Amministrative di Sanremo, ad Alessandro Mager. Almeno ufficialmente. Fumata nera, infatti, nella serata di ieri per l’ultimo dei numerosi incontri che hanno visto protagonisti i vertici di Partito Democratico, Generazione Sanremo e Progetto Comune.

Chiaramente rimarrà il segreto dell’urna e, quel 20% di elettori che hanno barrato il nome di Fellegara e delle sue tre liste potranno fare quello che vorranno ma, di fatto, la possibilità di accordo con il candidato a sindaco civico non c’è stato. Secondo fonti ben informate ci sarebbero stati incontri al vertice, che avrebbero visto sul tavolo anche incarichi importanti (in Giunta e nelle società partecipate) in una eventuale futura amministrazione Mager, ma le tre anime del gruppo Fellegara hanno deciso diversamente.

Nel corso della giornata la decisione dovrebbe essere ufficializzata con un comunicato, anche se al momento non è ancora chiaro se sarà unitario (dell’intera coalizione) oppure se ogni lista ne produrrà uno autonomamente.

In attesa del ballottaggio di domenica e lunedì, quindi, continua la ‘caccia’ al voto per entrambi i contendenti. Rolando parte con un vantaggio di 10 punti percentuali su Mager, anche se i due candidati dovranno lavorare pure sul rischio ulteriore di astensione dal voto. Storicamente, tra primo e secondo turno il calo è sempre vistoso e, 10 giorni fa a Sanremo la percentuale votanti è stata già molto bassa.

Insieme alla ricerca di voti esterni alle proprie liste, i candidati dovranno anche lavorare come sempre al convincimento di chi li ha sostenuti anche al primo turno, in modo da presentarsi almeno con i numeri conseguiti 10 giorni fa. Non sarà facile e il lavoro si sta facendo febbrile, porta a porta, per arrivare a domenica e lunedì quando avremo la sentenza finale.

Intanto, lo ricordiamo, domani sera alle 21 al Bay Club di corso Trento Trieste, l’appuntamento sarà con il dibattito tra Gianni Rolando ed Alessandro Mager, organizzato dal nostro giornale. Un momento forse decisivo per cercare di convincere gli elettori a votare per la propria proposta.