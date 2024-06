Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 18 a domenica 23 giugno in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 18 GIUGNO



SANREMO



10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

16.00. Concerto dei bambini, dei ragazzi e soci dell'Associazione Nardini e la partecipazione dei bambini del C.A.V. di Taggia. Chiesa Evangelica Luterana, in Corso Garibaldi 37, ingresso libero

IMPERIA



9.00-21.00. Per il Festival al Femminile 2024 organizzato da ‘Le Muse ed Amnesty International’, mostra ‘Com'eri vestita’ accompagnata da incontri con scrittrici e attrici. Galleria degli Orti, fino al 25 giugno

10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)



18.00. ‘Orientamenti Summer’: incontro a cura della Regione a sostegno degli studenti e dei loro genitori nella scelta del percorso formativo da intraprendere post scuole medie. Biblioteca civica Leonardo Lagorio

VENTIMIGLIA



9.30. Visita al laboratorio sociale ‘Cera d’Ape Nera’ di Airole per il recupero, la lavorazione e valorizzazione della cera dell’Ape Nera del Ponente ligure (Presidio Slow Food) creata dall’apicoltore della Val Roya Fabrizio Zagni con i ragazzi della SPES. Evento del Museo Civico di Ventimiglia in collaborazione con la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Appuntamento nell'atrio della Stazione Ferroviaria di Ventimiglia (più info)

18.00 & 20.00. Due incontri informativi con la cittadinanza sulle nuove modalità di raccolta differenziata nella Frazione di Roverino. A cura di Teknoservice. Sede della Protezione civile di via Tenda 5

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra temporanea ‘Emozioni ed esperienze sensoriali dall’entroterra al mare’ dell’artista Anna Bonelli. Sala ‘Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco, fino al 22 giugno



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ultimo giorno del 63° Festival della Televisione di Monte-Carlo’: studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco (il programma)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

14.15-14.45. Passaggio della Fiamma Olimpica portata da sei tedofori con il seguente itinerario: partenza dalla scultura di Juan Manuel Fangio all'inizio del Boulevard Albert I, risalendo l'Avenue du Port nella direzione opposta, attraversando l'avenue de la Porte Neuve a destra di Place d'Armes, si sale sulla Rampe Major, per arrivare a Place du Palais e raggiungere il podio installato di fronte al cancello principale del Palazzo del Principe



NICE



16.00. Passaggio della fiamma olimpica con intrattenimenti vari. Molo degli Stati Uniti (più info)



MERCOLEDI’ 19 GIUGNO



SANREMO



9.00. Manifestazione sportiva ‘Il giro dell’Italia a vela – Nastro Rosa Tour 2024 - Tappa 02 Sanremo’: partenza regata alle 11. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo e Marina Militare, Piazzale Vesco, fino al 22 giugno (più info)



10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero



17.15. Proiezione film ‘Il Giovane Principe delle Arene Candide’ incentrato sulla celebre sepoltura di un cacciatore di circa 15 anni vissuto 24.000 anni fa nel Paleolitico superiore, soprannominato ‘Il Principe’ per lo straordinario corredo con cui era stato sepolto. Introduce Sandro Lorenzelli. Evento a cura della Sezione di Sanremo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico di Palazzo Nota, ingresso libero

IMPERIA

9.00-21.00. Per il Festival al Femminile 2024 organizzato da ‘Le Muse ed Amnesty International’, mostra ‘Com'eri vestita’ accompagnata da incontri con scrittrici e attrici. Galleria degli Orti, fino al 25 giugno

21.00. Concerto di musica lirica con esibizione del tenore Raffaele Feo accompagnato al pianoforte dal Maestro Gianluca Ascheri. Evento a cura del gruppo famiglia OP, scuola di musica Gaetano Amadeo e as-sociazione Le Muse (10 euro intero e 8 euro ridotto). Teatro delle opere parrocchiali in via Verdi, si consi-glia la prenotazione al 375 8311212



VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra temporanea ‘Emozioni ed esperienze sensoriali dall’entroterra al mare’ dell’artista Anna Bonelli. Sala ‘Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco, fino al 22 giugno



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

18.30. ‘25° anniversario dell'ascesa al trono del Principe di Monaco’: proiezione seguita da una visita guidata alla mostra sugli esordi del TMC. Nel maggio 1974, la televisione monegasca TMC trasmise in diretta le cerimonie ufficiali e realizzò un film commemorativo dei festeggiamenti. Institut Audiovisuel de Monaco (più info)





GIOVEDI’ 20 GIUGNO



SANREMO

10.00. Manifestazione sportiva ‘Il giro dell’Italia a vela – Nastro Rosa Tour 2024 - Tappa 02 Sanremo’: partenza regata. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo e Marina Militare, Piazzale Vesco, fino al 22 giugno (più info)

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)

17.00. ‘Swing Corner of the Fortrress’: presentazione del libro ‘1924’ dell’autore piemontese Alessandro Bellati: si parla di storie jazz che hanno avuto inizio 100 anni fa. A dialogare con l’autore il fotografo sanremese Lello Carriere. Sala ‘Magazzino di Ponente del Forte di Santa Tecla (4 euro ingresso al museo e presentazione)



19.00. Yoga al Forte a cura di Centro Tama asd. Terrazze del Forte di Santa Tecla (compatibilmente con il meteo)

19.00. Concerto inaugurale per Sanremo de ‘I Concerti di Villa Nobel’ dal titolo ‘Tutto d'un fiato’ con Simone De Franceschi, flauto, Umberto Barisciano, pianoforte. Musiche di Bach, Donizetti, Faure', Widor, Martin. Villa Nobel, ingresso gratuito (più info)



21.00. Proiezione laser in 4K su grande schermo della partita degli Europei di Calcio Spagna-Italia. Teatro Ariston (intero 9 euro, ridotto 7 euro)

IMPERIA



9.00-21.00. Per il Festival al Femminile 2024 organizzato da ‘Le Muse ed Amnesty International’, mostra ‘Com'eri vestita’ accompagnata da incontri con scrittrici e attrici. Galleria degli Orti, fino al 25 giugno



16.00. Laboratorio gratuito su Hate Speech sulle donne condotto da Amnesty Italia. Evento a cura de ‘Le Muse ed Amnesty International’. Auser Liguria, Salita dei Frati Minimi 3

VENTIMIGLIA



18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)



VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra temporanea ‘Emozioni ed esperienze sensoriali dall’entroterra al mare’ dell’artista Anna Bonelli. Sala ‘Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco, fino al 22 giugno



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

21.00. Proiezione film ‘Accattone’ di Pier Paolo Pasolini nei nell'ambito della mostra ‘Pasolini in Chiaroscuro’. Giardini di Villa Sauber (più info)





VENERDI’ 21 GIUGNO

SANREMO

9.00-12.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele. Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno (venerdì, sabato e domenica)

10.00. Manifestazione sportiva ‘Il giro dell’Italia a vela – Nastro Rosa Tour 2024 - Tappa 02 Sanremo’: partenza regata. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo e Marina Militare, Piazzale Vesco, fino al 22 giugno (più info)



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)

19.00. ‘La figura del legal advisor per i comandanti italiani nelle operazioni di peacekeeping nelle aree di crisi’: conferenze a cura dell’Associazione Nazionale Ufficiale in Congedo UNUCI. Sala Magazzino di Ponente del Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

19.00. Per ‘I Concerti di Villa Nobel’, nell’ambito Festa Internazionale della musica ‘Un viaggio dal Classicismo al Contemporaneo’: concerto con Anastasiia Andreeva, clarinetto Federico Manca, pianoforte. In programma musiche di Weber, Schumann, Brahms, Semler. Villa Nobel (più info)

19.00. Giornata inaugurale del ‘Riviera Food Festival 2024’: straordinario viaggio gastronomico tra le eccellenze liguri e non, in un itinerario ricco di sapori ed emozioni con numerose attività in programma. Parco di Villa Ormond, fino al 23 giugno (il programma nel dettaglio a questo link)

21.30. Per la Festa della Musica, concerto ‘Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi’ e ‘Cuatro Estaciones Porteñas’ di Astor Piazzolla a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Ernesto Colombo con Ettore Pellegrino (violino), Fabio Furia (Bandeon). Terrazza dei Bastioni (8 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Vendita presso la biglietteria del Forte dal 20 giugno

IMPERIA



9.00-21.00. Per il Festival al Femminile 2024 organizzato da ‘Le Muse ed Amnesty International’, mostra ‘Com'eri vestita’ accompagnata da incontri con scrittrici e attrici. Galleria degli Orti, fino al 25 giugno

21.00. Concerto per i 10 anni di gemellaggio con Friedrichshafen a cura degli Amici di Friedrichshafen e Amici di Imperia. Basilica S. Maurizio



VENTIMIGLIA



18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)

21.00. Per la Festa della Musica, concerto di fiati con i professori dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Area Archeologica di Nervia, info 0184 252320

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



17.00. ‘Unione Europea o Europa di Stati ? Numeri e fatti’: conversazione con Claudio Marchiori, studioso della materia, nella sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero



TAGGIA

9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio

SAN LORENZO AL MARE



17.00. Escursione da Castellaro al monte Sette Fontane accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo in piazza del mercato, info 337 106 6940 (più info)



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra temporanea ‘Emozioni ed esperienze sensoriali dall’entroterra al mare’ dell’artista Anna Bonelli. Sala ‘Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco, fino al 22 giugno



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

19.00. Festa della Musica con esibizioni di diversi gruppi’: in piazza Garibaldi gli Strangevocals, in piazza Marconi Kikko Dj, sull'Aurelia, presso il bar Sabrina, i Vedonero Zucchero Tribute, sull'Aurelia, presso il Bar Guglielmo, i Berben Band, in piazza D'Armi i New Travelling' Sound mentre in piazza d'Armi si potranno trovare giochi gonfiabili e track food



PERINALDO



18.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Seconda Stella a destra…’, Roberto Morioni presenta ‘Alle sorgenti del Tanaro fra storia e leggenda’ con relatrice Marzia Taruffi, espone Matteo De Villa con Elio Faleschini alla chitarra. Biblioteca Comunale, ingresso libero

TRIORA



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

21.00. ‘Le Stelle del Solstizio d'Estate’: osservazioni astronomiche guidate ai telescopi ed a occhio nudo. Durata un'ora circa. Ritrovo ai ruderi antico castello



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

11.00-23.00. Giornata Mondiale della Musica con un ricco programma di eventi. In totale, 17 gruppi si esibiranno in concerti gratuiti in diverse località del Principato. Quest'anno si terrà una grande festa per bambini nel centro storico di Monaco dalle 18.30 alle 20.30. Più tardi la sera, al Mercato La Condamine, dalle 19.30 alle 23, si esibirà ‘The Groove Family’, mentre al Porto, dalle 21.00 alle 22.00, si esibirà ‘La Banda del Dock’ (più info)



19.30. Gala dell'Accademia ‘Princesse Grace’ de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo (più info)





SABATO 22 GIUGNO



SANREMO

9.00-18.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele (h 9/12-15/18). Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno (venerdì, sabato e domenica)

10.00-23.30. ‘Riviera Food Festival 2024’: straordinario viaggio gastronomico tra le eccellenze liguri e non, in un itinerario ricco di sapori ed emozioni con numerose attività in programma. Parco di Villa Ormond, fino al 23 giugno (il programma nel dettaglio a questo link)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)

11.00. Manifestazione sportiva ‘Il giro dell’Italia a vela – Nastro Rosa Tour 2024 - Tappa 02 Sanremo’: partenza regata Sanremo-La Maddalena. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo e Marina Militare, Piazzale Vesco (più info)

16.00. Cerimonia del Premio Letterario Internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’ con consegna a Vittorio Coletti del premio alla Carriera, a Carmine Abate e Giuseppe Lupo i Gran Trofei per la Narrativa e al vincitore della sezione ‘Poesia Inedita’. Modera il giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza, con l’apporto di Paola Monzardo,Carlo Sburlati, Marino Magliani , Matteo Moraglia, Marco Mauro e Marzia Taruffi. Teatro dell’Opera del Casinò

17.00. ‘Swing Corner of the Fortrress’: concerto dal titolo ‘La musica degli anni del proibizionismo’ con sonorità dello swing d’Oltreoceano a cura del ‘Volstead Act Trio’ di Livio Zanellato al sax, accompagnato da Antonello Sbarra al banjo e da Mauro Parrinello al contrabbasso. Sala ‘Magazzino di Ponente del Forte di Santa Tecla (4 euro ingresso al museo e concerto)

IMPERIA



9.00-21.00. Per il Festival al Femminile 2024 organizzato da ‘Le Muse ed Amnesty International’, mostra ‘Com'eri vestita’ accompagnata da incontri con scrittrici e attrici. Galleria degli Orti, fino al 25 giugno



11.00. ‘Coincidenze’: visita accompagnata al Museo d’Arte Contemporanea mirata a delineare le opere presenti nel Museo a partire dai suoi fautori: il costruttore Angelo Invernizzi e il figlio Lino Invernizzi, architetto e collezionista d’arte. MACI Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151 (4 euro visita accompagnata + biglietto ingresso (6 euro intero e 4 euro ridotto), info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it



17.00. Per la 22esima edizione dei ‘Pomeriggi Universitari’, presentazione tesi ‘Le cappelle viarie nel Ponente ligure. Il caso studio dell’oratorio di San Bernardo (IM): reintegrazione del testo a seguito dei danni del sisma del 1887’ di Silvia Mazzeo dell’Università degli Studi di Ferrara. Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4

18.30. Concerto della Fanfara dei Bersaglieri della sezione di Asti. Calata Cuneo

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

17.30 & 18.00. Cerimonia di posa in piazza Ettore e Marco Bassi di una panchina dedicata alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. Alle 18 nella convegni di Sant'Agostino, conferenza dal titolo 'Ventimiglia incontra Oriana Fallaci' a cura del regista e attore Edoardo Sylos Labini con intervento di Diego Marangon di Liber Theatrum e contributo video di Monsignor Fisichella e di Vittorio Feltri

18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)

21.00. Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show: Enrico Gallo, performer e imitatore del Molleggiato, guida una band live di 8 elementi, un corpo di ballo in uno show che ripercorre tutta la straordinaria carriera di Adriano Celentano. Teatro Romano (acquisto biglietti a questo link)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

19.30. Sagra della Carne alla Brace a cura dell'Associazione ‘Il Borgo Antico’. Centro Storico, ingresso libero

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

14.00-19.00. Saggi di fine anno a cura dell'Ass. Musicale ‘G. B. Pergolesi’. Sala Polivalente, ingresso libero

BORDIGHERA



18.00-23.00. ‘Sulle tracce del reale’: inaugurazione esposizione d’arte contemporanea all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali, e l’esposizione nelle sale dell’Accademia Balbo dei i lavori degli allievi del Corso Annuale di Disegno e del Corso di Ceramica Raku + Street Art: Performance di Doper (più info), fino al 6 luglio

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



TAGGIA



9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio



19.00. Notte romantica nei borghi più belli d'Italia: tappeto floreale a cura della Pro Loco Taggia + Concerto di violino alle 21.00. Piazza Farini a Taggia



21.00. Presentazione del romanzo ‘Live Dealer’ di Lamberto Garzia. Interviene Giuseppe Conte. Bagni Germana

DIANO MARINA



15.30-19.30. Ultimo giorno della Mostra temporanea ‘Emozioni ed esperienze sensoriali dall’entroterra al mare’ dell’artista Anna Bonelli. Sala ‘Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco

21.00. Spettacolo di fine anno della Scuola Danza New Novanimart. Villa Scarsella



ENTROTERRA

BAJARDO

16.00. ‘Acqua fresca e fuoco ardente’, concerto classico: Bach, tango e poesie. Suoneranno e poeteranno: Bettina Sommer (Violino), Christoph Schmid (Violino), Roger Holtom (Violoncello), Tobias Reiss (Poesie). Castello di Bajardo, info 340 584 5838



CARPASIO

10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana giugno h 10/13, luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)

DOLCEDO

11.00. ‘Una boccata d'arte’: esposizione di tre opere dell’artista Sasha Tishkov dal titolo ‘Her Branches on the Ground, Her Roots in the Sky’ (I suoi rami per terra, le sue radici nel cielo) a cura di Virginia Lupo (inaugurazione alle h 18.30). Luoghi vari (più info). Evento coinvolgente altri 20 Comuni Italiani, dal 22 giugno, giorno di inaugurazione, fino al 29 settembre 2024



LUCINASCO



21.00. Per la rassegna ‘Concerti sul Lago’, ‘Armonie sul Lago’: concerto dei Docenti e degli Allievi dell'Associazione Nardini. Chiesa di Santo Stefano, Parco di Santo Stefano, ingresso libero (più info)

MOLINI DI TRIORA

17.00. Pino Petruzzelli presenta il libro ‘Io sono il mio lavoro - Storie di uomini e di vini’. Ricreatorio San G.B. Lantrua, ingresso libero

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

10.30. Trekking dedicato alle erbe e pranzo a tema con partenza dal Palazzo del Comune. Dalle ore 10.00 alle 19.00 in Zona Boschetto Seminario di falconeria e guferia con le Associazioni ‘Terra di Confine’ e ‘Mulino dei Gufi’

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



18.00. Presentazione del romanzo fantasy ‘Bonnie, La volpe che viaggiava nel tempo’di Alberto Marino. Conversazione con l’autore condotta da Rosa Parrella scrittrice, coach editoriale e insegnante di scrittura creativa. Museo civico

21.00. Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia: accensione del falò purificatore e musica live con Roxenne. Piazza Tommaso Reggio



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.30-00.00. ‘Promenade en Fête’: serata di festa popolare, familiare, musicale e completamente gratuita durante la quale il litorale pedonale accoglierà più di 20.000 persone (il programma a questo link)



CANNES

15.30-23.00. Cannes Street Festival: attività per famiglie e bambini con animazione e spettacoli. Coulée Verte (più info)

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

21.00. Per ‘La Note Bleue Summer Festival’, concerto della band sanremese nizzarda The Groovyboyz con musica sound Funk, neosoul, reggae, jazz e molte altre influenze groovy, a volte strumentali, a volte con la voce. La Note Bleue, Spiaggia del Larvotto, Avenue Princesse Grace (più info)



21.00. Concerto delle star del rap ‘Bigflo & Oli’. Palco del Quai Albert-Ier (più info)

DOMENICA 23 GIUGNO



SANREMO

7.00-20.00. Mercato antiquario di Sanremo in Piazza Colombo

10.00-24.00. ‘Riviera Food Festival 2024’ (ultimo giorno): straordinario viaggio gastronomico tra le eccellenze liguri e non, in un itinerario ricco di sapori ed emozioni con numerose attività in programma. Parco di Villa Ormond (il programma nel dettaglio a questo link)

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)



15.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele. Museo di Villa Luca a Coldirodi

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

20.30. Terza selezione del Cantaestate 24 aperto a tutti gli aspiranti o già affermati cantanti diviso in 2 categorie: Under e Over. Presenterano Alex Penna e Angelo Fiume. Ristorante Oasi chez Gabry del tennis club Solaro in Strada Solaro 111

IMPERIA



9.00-21.00. Per il Festival al Femminile 2024 organizzato da ‘Le Muse ed Amnesty International’, mostra ‘Com'eri vestita’ accompagnata da incontri con scrittrici e attrici. Galleria degli Orti, fino al 25 giugno

17.30. Concerto di musica classica con il maestro Tommaso Lonquich al clarinetto, artista internazionale, Irena Kavcic, primo flauto solista in diverse orchestre europee, e al pianoforte Nicola Giribaldi. Evento a cura del gruppo famiglia OP, scuola di musica Gaetano Amadeo e associazione Le Muse (10 euro intero e 8 euro ridotto). Teatro delle opere parrocchiali in via Verdi, si consiglia la prenotazione al 375 8311212

VENTIMIGLIA



8.30. 16° Motoraduno Ducati a cura dell'associazione Doc Riviera. Lungomare Resentello (più info)

18.30-22.00. Mostra ‘SeaArt&Craft’ dell’artista Giancarlo Mazzoni. Cala del Forte, fino al 7 luglio (giovedì, venerdì, sabato e domenica)



VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.30. ‘Il Ladro’: farsa in due atti di Angelo Rojo Mirisciotti messa in scena dalla Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della luna’. Piazza Nuova a Vallecrosia Alta, ingresso libero

BORDIGHERA

10.00. Ultima prova speciale dello Stone King Rally 2024 (gara a tappe di mountain bike che unisce Monviso e Mediterraneo con partenza dal villaggio di Arvieux, nella valle Queyras) ospitata sull’iconico sentiero che dalla vetta di Montenero si tuffa letteralmente nello specchio d'acqua di fronte a Sant'Ampelio (più info)



18.00-23.00. ‘Sulle tracce del reale’: esposizione d’arte contemporanea all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet con la partecipazione di 36 artisti tra locali, nazionali e internazionali + esposizione nelle sale dell’Accademia Balbo dei i lavori degli allievi del Corso Annuale di Disegno e del Corso di Ceramica Raku + Danza Africana Occidentale a cura del Gruppo Maninka (più info), fino al 6 luglio

TAGGIA

8.00-19.00. ‘Negozi Città Viva: mercatino di artigianato artistico, hobbisty e produttori a cura del centro integrato di Via del Piano. Via Queirolo ad Arma

9.00-19.00. 1° Torneo Open di Tennis in occasione del 60° anniversario dell'associazione sportiva. Circolo Amatori Tennis ad Arma, fino al 5 luglio



ENTROTERRA

BAJARDO

10.00. ‘Armonia Naturale’: giornata di Fisionatura con pratica Yoga e attività motoria, passeggiata immersi nel verde e pranzo secondo dieta Gift, informazioni 340 584 5838



CAMPOROSSO



12.00. 16° Motoraduno Ducati a cura dell'associazione Doc Riviera. Palatenda Bigauda (più info)

CARPASIO

10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana giugno h 10/13, luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)

DOLCEDO



10.00-21.00. ‘Una boccata d'arte’: esposizione di tre opere dell’artista Sasha Tishkov dal titolo ‘Her Branches on the Ground, Her Roots in the Sky’ (I suoi rami per terra, le sue radici nel cielo) a cura di Virginia Lupo. Luoghi vari (più info). Evento coinvolgente altri 20 Comuni Italiani, dal 22 giugno, giorno di inaugurazione, fino al 29 settembre 2024



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



10.30-13.00. Vigilia di San Giovanni dei Prati: Esposizione Auto d’Epoca Asti- Sanremo Camea lungo Corso Italia.

10.00-19.00, Seminario di falconeria e guferia con le Associazioni ‘Terra di Confine’ e ‘Mulino dei Gufi’. Zona Boschetto

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

20.00. Santa Messa, processione e al termine falò di San Giovanni e distribuzione cipolle ripiene



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Arte in movimento’: mostra di caschi da ciclismo che fa di un normale oggetto di equipaggiamento di sicurezza in una vera opera d'arte comprendente una varietà di generi, dall'illustrazione all'arte astratta, e i pezzi unici sono esposti insieme ai dipinti degli artisti partecipanti provenienti dalla Svizzera e dalla Costa Azzurra. Espace 22, fino al 10 luglio (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

15.00. Gala dell'Accademia ‘Princesse Grace’ de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo (più info)





