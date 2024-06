CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 17 giugno

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- BAD BOYS: RIDE OR DIE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Adil El Arbi, Bilall Fallah - con Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez – Azione/Avventura/Commedia - "Mike e Marcus si sono ripresi dai tormenti subiti a causa del sicario, e figlio di Mike, Armando, che ora si trova in carcere. Mike sta infatti per convolare a nozze e Marcus, al solito, lo accompagna come un postmoderno Sancho Panza, goloso di junk food. Colpito da un infarto, Marcus ha una visione del capitano Howard e si convince di essere immortale perché non è ancora arrivato il suo momento. Questo però non impedisce a sua moglie di fargli sparire da casa tutti gli snack. Marcus invece, in seguito a una sparatoria, rivela di essere vittima di attacchi di panico, che ne compromettono l'efficienza. Il vero problema dei due è però un altro: qualcuno sta infangando la memoria del capitano Howard e per scoprire di chi si tratta c'è bisogno dell'aiuto proprio di Armando, l'unico che può identificare il responsabile. Così tra evasioni e alligatori, inseguimenti e rapimenti, Mike e Marcus vivono una nuova spettacolare avventura...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ME CONTRO TE - IL FILM: OPERAZIONE SPIE – ore 17.00 - 18.15 - 19.30 - 21.30 - di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia - Commedia - "L'armonia del Pianeta è minacciata dall'alleanza dei Malvagi: il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe hanno convinto il mondo intero che Sofì e Luì sono terribili criminali e solo loro, i Malvagi, sono i buoni che possono salvare l'umanità dalla cattiveria dei Me Contro Te. Ma non tutto è perduto: Sofì e Luì insieme ai loro amici dovranno trovare un modo per riportare l'armonia nel mondo...”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ROBO PUFFIN – ore 17.15 - 19.00 – di Domenico Saverni - Animazione - "Seguite gli impavidi e determinati Puffins mentre si imbarcano in elettrizzanti avventure per sventare una cospirazione segreta che minaccia la loro stessa esistenza. Con il loro arci-nemico Otto Von Walrus che trama costantemente per mettergli i bastoni tra le ruote, i Puffins dovranno affrontare sfide di tutti i tipi che li spingeranno al limite delle loro capacità...”

Voto della critica: n.p.

- KIND OF KINDNESS – ore 20.30 – di Yorgos Lanthimos - con Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau - Drammatico - "Tre episodi, legati tra loro dal cast (ma con personaggi differenti) e da situazioni ricorrenti. Nel primo episodio un impiegato viene incaricato dal suo capo di uccidere un uomo: fallisce nel tentativo ed è costretto ad adottare stratagemmi sempre più assurdi per riparare il danno. Nel secondo un poliziotto è convinto che la moglie, scomparsa per mesi e poi ritornata dopo un viaggio, sia stata sostituita da una sosia. Nel terzo due adepti di una setta sono alla ricerca di una donna che ha il potere di restituire la vita ai morti...”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- L’IMPERO – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Bruno Dumont - con Brandon Vlieghe, Anamaria Vartolomei, Lyna Khoudri, Camille Cottin, Fabrice Luchini - Fantascienza - "In un villaggio di pescatori sulla costa a nord della Francia è in procinto di scatenarsi una battaglia tra potenti forze extraterrestri che si nascondono dietro le soporifere apparenze della vita quotidiana degli abitanti locali. Il figlio del pescatore Jony, il piccolo Freddy, è al centro della contesa: nato dall'unione tra un extraterrestre e un'umana, crescendo diventerà l'ago della bilancia nella lotta tra gli ‘uno’ e gli ‘zero’. La principessa Jane, dell'impero degli ‘uno’ viene mandata sulla terra per salvare gli umani dal male che potrà scatenarsi quando Jony farà crescere il suo erede come sovrano delle forze oscure...”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- DALL’ALTO DI UNA FREDDA TORRE – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Francesco Frangipane - con Edoardo Pesce, Vanessa Scalera, Anna Bonaiuto, Giorgio Colangeli, Elena Radonicich - Drammatico - "Elena e Antonio sono gemelli cresciuti all'interno di una sorta di cellula invisibile che li contiene entrambi. Anzi, la cellula si allarga solo a contenere anche Michela e Giovanni, i loro genitori. Quel nucleo a quattro ride e scherza a tavola, mescola affetto e ironia, battute e frecciate. Ma Michela e Giovanni soffrono di una malattia genetica che intacca i tessuti midollari e che li ha colpiti entrambi, quasi a rafforzare il loro legame simbiotico, parallelo a quello fra i loro figli. Sarebbe dunque perfettamente simmetrico se i figli potessero, donando il loro midollo, salvare entrambi i genitori. E invece solo Elena risulta compatibile, rompendo quella simmetria che caratterizza la famiglia da sempre e che allo stesso tempo la loro forza e il loro limite. Dunque lei, e suo fratello, sono costretti a scegliere quale genitore salvare: una decisione disumana che la scienza li invita a compiere nel nome del giuramento di Ippocrate, secondo cui se anche una sola vita può essere salvata, è nostro dovere salvarla...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- VIAGGIO AL POLO SUD – ore 17.15 – di e con Luc Jacquet - Documentario - "L'Antartide, o Terra (Australis) Incognita, ‘si può raggiungere da quattro accessi diversi: quello dall'America del Sud è il mio preferito’, dice Luc Jacquet. A trent'anni dalla sua scoperta antartica, che ha originato l'apprezzato documentario La marcia dei pinguini, premio Oscar 2006, il regista non ha più abbandonato quelle regioni polari. Con Antarctica Calling ripete quel viaggio estremo tra i ghiacci per condividere con nuovi occhi e altre lenti fotografiche la meraviglia di paesaggi inaccessibili...”

Voto della critica: ***

- L’ARTE DELLA GIOIA: PARTE 2 – ore 20.30 – di Valeria Golino, Nicolangelo Gelormini - con Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino, Alma Noce - Drammatico - "Modesta cresce nella campagna siciliana insieme alla madre, che detesta la sua indole ribelle e le preferisce la sorella disabile. Quando suo padre, da tempo assente, ricompare è per abusare di lei e del suo immenso bisogno di affetto. E Modesta si vendica, mandando in cenere il mondo in cui è cresciuta. Nel convento per figlie dell'aristocrazia siciliana dove viene accolta diventa la favorita della madre superiora Eleonora, di cui si innamora anche in virtù di quella fame atavica di attenzioni. Ma l'idillio non durerà a lungo e Modesta, ormai una giovane donna, si ritrova nella casa di una principessa del Nord Italia capricciosa ed esigente, e si innamora di nuovo: di una sua coetanea, di un autista, di un "gabellotto". Ognuno di questi incontri è un passo avanti nel suo percorso di autoconsapevolezza e determinazione a rubare la parte di gioia che le spetta, senza provare quel senso di colpa e di vergogna che le hanno imposto fin dalla nascita, in quanto femmina della specie...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- THE ANIMAL KINGDOM – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Thomas Cailley - con Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier, Billie Blain - Avventura - "François ha appena portato suo figlio Émile a una visita medica. Poi è bloccato nel traffico quando un furgone con a bordo delle misteriose creature, deraglia. Lì c'era anche la moglie di François che, come molti altri individui, ha cominciato a trasformarsi in animale. L'uomo e il ragazzo si mettono così alla sua ricerca e sono aiutati da una poliziotta. Nel frattempo anche in Émile appaiono i primi segni della mutazione...”

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- THE WATCHERS – LORO TI GUARDANO – ore 17.15 - 19.15 - 21.30 – di Ishana Shyamalan - con Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouere, Siobhan Hewlett, Alistair Brammer - Fantasy/Horror - "Il film segue le vicende di Mina, artista di 28 anni, che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell'Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature...”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it