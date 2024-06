Arma di Taggia: oggi pomeriggio alla Mondadori la presentazione della trilogia di Marco Terrone

Marco Terrone presenta, oggi pomeriggio alle 18 allo store Mondadori di Arma di Taggia, una trilogia di suoi libri. Sono i giallo-noir ambientati in Calabria ‘Cattive radici’, ‘Fuori dal buio’ e ‘Nero', editi da Atene Edizioni. Dialogherà con l'autore il giornalista Silvano Marco Corradi.

Nel primo libro è protagonista un giovane docente portato al Nord, da bambino, per timore che diventasse un malvivente. Torna in Calabria, dopo aver ricevuto una lettera della madre, per scoprire chi fosse veramente il padre, morto ammazzato. Già in questo volume emerge la figura del maresciallo in pensione Filippo Tosi che diventa protagonista nel secondo libro quando indaga su un omicidio e un oscuro traffico di migranti. Infine, nell'ultimo, emerge la figura di un boss che ha perso il suo potere, ma vuole riconquistarlo, mentre tre bambini sono sottratti ai familiari e con Tosi indaga anche un altro maresciallo dei carabinieri.

Marco Terrone, già promessa del calcio (portiere ha giocato dell'Argentina, Cuneo, Monza e Ventimigliese) è anche un cantautore e musicista. L'idea di scrivere romanzi gli è venuta proprio scrivendo i testi delle sue canzoni.

Nella foto: Marco Terrone con i libri della trilogia