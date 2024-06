Calcio, impegni fuori porta per le leve della Polisportiva Vallecrosia Academy: ottime le prestazioni dei ragazzi (Foto)

Impegni fuori porta per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy asd.

Gli Esordienti della leva 2012, guidati da mister Pagliuca, e gli Esordienti 2011, guidati da mister Cervo, sono partiti venerdì scorso alla volta di Vigo di Fassa dove hanno partecipato al 15° Val di Fassa Kids Festival 2024. "La manifestazione, che si è svolta su due giorni, sabato e domenica scorsi, ci ha visti protagonisti con entrambe le leve, che hanno affrontato atleti di regioni italiane diverse, come Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Ottime le prestazioni, la leva 2011 ha portato a casa il secondo posto mentre la leva 2012 il quarto posto. Tanto divertimento e svago, hanno reso quest’esperienza ancor più emozionante".

I Primi Calci della leva 2015, guidati da mister De Bartolo, hanno partecipato al torneo di Cairo Montenotte, il 21° Memorial Lidio Milanese. "Tante le società presenti, il torneo si è svolto, come di consueto, su due giorni, sabato 8 e domenica 9 giugno" - afferma la Polisportiva - "I ragazzi si sono fatti prendere un po’ dall’emozione e non hanno reso secondo le loro abituali potenzialità. Nel complesso i nostri ragazzi hanno ottenuto buone prestazioni, chiudendo in 26° posizione su un totale di 40 squadre. Nota di merito per Mattia Gallo che ha ricevuto un premio speciale come 'Top Player'".

Sabato scorso, invece, i Pulcini 2013, guidati da mister Lapa e mister Giunta, hanno preso parte al Torneo “Trofeo Panificio Bottino” organizzato dall'Asd Ventimiglia Calcio al campo Morel. "Una formula a gironi, 9 contro 9, dove eravamo presenti con due squadre" - dice il Vallecrosia Academy - "La prima fase si è conclusa con la vittoria degli atleti biancorossi, che hanno dimostrato grinta e determinazione, in tutte le partite. Entrambe le squadre si sono aggiudicate così le semifinali e hanno chiuso la manifestazione rispettivamente prima e quarta, dando prova di ottime prestazioni. Inoltre, premi individuali sono stati riconosciuti a Gabriele Striano, miglior giocatore, e ad Alessandro Moraru, top 9".

“Un doveroso ringraziamento va rivolto a tutti gli istruttori, per l’ottimo lavoro svolto nei molteplici impegni sostenuti nel corso di questa stagione sportiva" - dice il direttore tecnico Francesco Lapa quasi al termine della stagione calcistica e dei tornei primaverili - "Un lavoro corposo, appassionato, arricchito da competenza, sacrifico ed abnegazione. I risultati ottenuti dimostrano la bontà del vostro operato e il valore assoluto del progetto societario disegnato egregiamente. Mille grazie a tutte le componenti che concorrono al successo, dal direttivo societario, ai dirigenti accompagnatori e alla preziosa segreteria, unitamente ai tecnici, agli istruttori, agli educatori e a tutti i genitori che ci hanno affidato i propri figli dandoci piena fiducia e sostegno”.