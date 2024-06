Sanremo, giovedì 25 luglio aprirà la nuova sede di Forza Italia in via Feraldi 16

Giovedì 25 luglio aprirà la nuova sede di Forza Italia a Sanremo in Via Feraldi 16 quale punto di ascolto in grado di dare un maggior supporto al Cittadino, un luogo in cui incontrare i rappresentanti locali e potersi confrontare su tematiche d’interesse pubblico oltre all’avvio di una scuola politica necessaria alla formazione di futuri amministratori pubblici con lo scopo di promuovere, tramite l’insegnamento, la conoscenza delle procedure amministrative.

Forza Italia promuoverà anche, assieme ad una costante presenza sul territorio, raccolte fondi e iniziative benefiche sia per costituire borse di studio a favore di studenti meritevoli, da erogarsi a chi abbia ISEE più basso, che per dare aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.