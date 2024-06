Riviera Volley Sanremo, confermato lo sponsor Grafiche Amadeo per la prossima stagione

In questi giorni ci sono le prime conferme per la prossima stagione di pallavolo maschile per la polisportiva c e m riviera volley, infatti la famiglia Amadeo ha confermato la sponsorizzazione per la prossima stagione per la serie c maschile di volley, dopo la retrocessione dalla serie b nazionale. Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo, un importante tassello per la programmazione futura.

Inoltre i 3 presidenti delle 3 società di Sanremo nuova lega, Cesare Fagnani , scuola volley Mazzuchelli, Rita Galliano , e del riviera volley Beppe Privitera hanno convenuto di NON partecipare anche al campionato di serie d maschile dopo la fresca promozione con i giovani di Sanremo, per problematiche economiche e di numero giocatori ed di cedere il diritto alla seconda classificata il volley Carcare.

Intanto si va delineando la rosa della serie c maschile con obiettivo di una squadra competitiva per essere ai vertici regionali. Inoltre martedì 25 giugno prevista l'assemblea ordinaria e straordinaria della polisportiva corpo e movimento per adeguare lo statuto alle nuove norme di legge e per nominare come prevede il coni il safetiguardian, obbligatorio nelle associazioni sportive.