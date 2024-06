Una coreografia speciale dei tifosi della Sanremese per celebrare il centoventesimo anniversario (Foto)

Per festeggiare il centoventesimo compleanno della società, i tifosi della Sanremese Calcio hanno organizzato nella serata di ieri una coreografia per celebrare la loro squadra del cuore.

In mezzo al campo del "Comunale", i tifosi hanno "disegnato" con i fumogeni il numero 120, dando vita subito dopo a un gioco di luci e fumogeni in gradinata, tutto condito da numerosi cori a sostegno dei propri colori, ma non sono mancati i tipici cori contro gli avversari di una vita. Per l'occasione, sono comparsi striscioni storici che raccontano anni di tifo e partite vissute.