Apre il nuovo sportello Maggiordomo di Quartiere a Taggia: ecco come richiedere il servizio

Attivo a partire da ieri il nuovo sportello del servizio ‘Maggiordomo di Quartiere’, in piazza Eroi Taggesi.

Il nuovo punto, a disposizione della cittadinanza, si va ad aggiungere a quello già attivo dallo scorso novembre, nel Centro Anziani di Arma di Taggia, in via San Francesco 3.

Il servizio, promosso e finanziato da Regione Liguria, e fortemente voluto dall’amministrazione comunale, è gestito da due operatori, con il supporto dei giovani volontari del Servizio Civile. I cittadini possono rivolgersi agli sportelli per commissioni, consegne, piccole manutenzioni, supporto per pratiche amministrative, pagamenti, e cortesie di vicinato. Il servizio è condiviso anche con i comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare.

Il sindaco Mario Conio, commenta: “Crediamo nel progetto e per questa ragione abbiamo voluto creare un punto anche nel centro abitato di Taggia. Così da avvicinare il servizio all’utenza, che potrà farne uso senza doversi spostare.”

L’assessore ai Servizi Sociali, Maurizio Negroni, aggiunge: “Fin dalla sua attivazione ci siamo subito resi conto dell’utilità del progetto. Un servizio molto utilizzato e apprezzato dai cittadini. Per questa ragione, insieme a Regione Liguria e alle cooperative coinvolte (Jobel in quanto gestore e Agorà in qualità di capofila), ci siamo attivati per aprire lo sportello nel centro storico.”

“Siamo soddisfatti del successo di questo progetto, nato nel 2019 in forma sperimentale, unico nel suo genere a livello nazionale e oggi presente su tutto il territorio ligure in modo sempre più capillare – aggiunge l’assessore alle Politiche sociali della Regione Liguria Giacomo Giampedrone -. I maggiordomi sono ormai un vero punto di riferimento per tante persone, cui viene offerta una serie di servizi completi e integrati, utilissimi soprattutto per i cittadini più in là con gli anni”.

Idue sportelli sono aperti con i seguenti orari:

Arma di Taggia (via San Francesco, 3)

- Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Taggia (P.zza Eroi Taggesi)

- Lunedì ore 10.00-12.00

- Martedì ore 9.00-12.00

- Giovedì ore 8.30-11.30

- Venerdì ore 15.00-17.00

Per richiedere un supporto è possibile contattare il numero 342-5018953.

Verrà fatta una prima valutazione telefonica delle necessità e l'intervento sarà programmato insieme all’utente per soddisfare le esigenze sul territorio comunale. E' un servizio rivolto a tutta la popolazione, saranno considerate prioritarie le richieste che provengono da persone anziane, sole o con disabilità.