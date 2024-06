Elezioni Amministrative Sanremo: Idea "Un risultato elettorale per i candidati della nostra lista"

“Accogliamo con soddisfazione il risultato elettorale ottenuto dai candidati della lista civica Idea Sanremo. Ha lavorato unita, con impegno e lealtà, a sostegno del candidato sindaco Alessandro Mager”.

Interviene in questo modo la lista ‘Idea Sanremo’ che sostiene il candidato Alessandro Mager. “Splendido il risultato ottenuto da Giovanni Bestagno – prosegue - 24 anni, laureando in medicina, il più votato tra tutti i candidati under 35. Alessandro Mager, con un lavoro di squadra, ha guidato la coalizione civica al 33% al primo turno”.

““Per la fase del ballottaggio - sostiene Massimo Donzella, capolista di Idea - il candidato sindaco Alessandro Mager si rivolgerà a tutti i cittadini, a quelli che sono andati a votare al primo turno e a coloro che invece non lo hanno fatto. La scelta giusta per ogni sanremese per amministrare i prossimi 5 anni è quella di volere il primo cittadino autonomo, svincolato da ogni conflitto, libero di perseguire gli interessi di tutti. Alessandro Mager è quindi il sindaco che vogliamo”.