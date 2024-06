Ritorna anche quest’anno il raduno sportivo dell’’Associazione Type 1 Running Team

E' ritornato anche quest’anno il raduno sportivo e amichevole organizzato dall’’Associazione Type 1 Running Team affiliata alla Federazione francese di atletica a cui partecipa per il terzo anno la nostra Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure Aps. Co-organizzazione a cura di Christine Basso Ceresola.

"L’obiettivo primario di questa competizione è quello di raggruppare quante più persone possibile sensibilizzando sul Diabete di tipo 1. Quest'anno hanno partecipato 108 persone per la squadra ADGP accumulando un un totale di 4461 km; ben 1400 km sono stati percorsi in più rispetto alla precedente edizione.

ADGP APS si posiziona al 3° posizione sul podio (su 210 squadre).

Ringraziamo gli amici di Cuore in Movimento di Sanremo oltre da Francia, Svizzera, Monaco e Albania per averci supportato e averci 'donato' km per il raggiungimento di questo traguardo.

Grazie a tutti!".

www.adgp.it

https://laboucledudiabete.com/classement/