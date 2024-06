Serata speciale con l'asparago violetto di Albenga all'Osteria del Tempo Stretto!

Venerdì 14 giugno, a partire dalle ore 20.30, l'Osteria del Tempo Stretto vi invita a una serata speciale dedicata al prelibato Asparago Violetto di Albenga. Un'occasione unica per gustare un menù raffinato creato dalla chef Cinzia, dove questo ortaggio pregiato dal colore intenso e dal sapore delicato sarà il vero protagonista.

Un viaggio sensoriale tra sapori e tradizione

Preparatevi a vivere un'esperienza di gusto indimenticabile: i piatti sapientemente preparati esalteranno le caratteristiche uniche dell'Asparago Violetto, regalandovi un connubio perfetto tra tradizione e innovazione.

Un menù per veri intenditori

Il menù degustazione, accuratamente studiato dalla chef Cinzia, vi sorprenderà con accostamenti armoniosi e sapori raffinati. Tra le proposte:

Frisellina con burrata, trota leggermente affumicata e nuvola di asparagi: un antipasto fresco e saporito che apre le danze con un connubio di sapori irresistibile.

Sfera di baccalà su specchio di asparagi: un piatto raffinato e delicato, dove il baccalà si sposa perfettamente con la dolcezza dell'asparago violetto.

Gnocchetti di patate viola, bianco di asparago, le sue punte e ricotta salata: un primo piatto ricco di colore e sapore, dove la consistenza degli gnocchi si unisce alla cremosità della ricotta e alla freschezza dell'asparago.

Sgombro a beccafico e asparagi spadellati: un secondo piatto leggero e gustoso, dove lo sgombro viene cotto alla perfezione e accompagnato dagli asparagi spadellati.

Crostata con marmellata di chinotto di Savona: un dessert fresco e delicato che conclude la cena in bellezza.

Il menu è proposto a 45 euro, bevande escluse.

Un'esperienza completa con la selezione dei vini della sommelier Miranda

Per accompagnare al meglio la cena, la sommelier Miranda ha selezionato una carta dei vini che esalterà i sapori dei piatti e completerà l'esperienza culinaria.



Posti limitati: prenotate subito!

Per non perdere questa serata speciale, è consigliabile prenotare il proprio posto in anticipo. I posti sono limitati, quindi affrettatevi a contattare Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033.

L'Osteria del Tempo Stretto vi aspetta in Reg. Rollo, 39 ad Albenga per un'immersione nel gusto e nella tradizione.

Un appuntamento da non mancare per gli amanti della buona cucina e dei prodotti di eccellenza!