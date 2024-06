Salvini “Vannacci? Contestato, ma fa record al Nord”

MILANO (ITALPRESS) - "Vannacci è stato contestato, vituperato da mezzo mondo e da solo ha superato mezzo milione di preferenze con un record al Nord Ovest e al Nord Est". Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa nella sede del partito per commentare le elezioni europee, riferendosi all'elezione all'Europarlamento del generale Roberto Vannacci. "Quando l'ho candidato, dicevano che ero un fesso che non ascoltava la base. Il mezzo milione di voti, che arriva soprattutto dalla Lombardia e dal Veneto, penso che arrivi da gente non iscritta", ha aggiunto. Alla domanda se il generale ora che è stato eletto si iscriverà ufficialmente al partito, Salvini ha risposto "non ho mai chiesto a Vannacci di prendere la tessera della Lega e lui non me lo ha mai chiesto".foto: Agenzia Fotogramma(ITALPRESS).