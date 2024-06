Corteo storico, i bimbi del nido “Le Bollicine” sfilano in costume a Taggia (Foto e video)

Sfilata in costume per i bambini del nido “Le Bollicine” di Taggia. Nella giornata di venerdì 31 maggio i bimbi della cooperativa sociale Jobel hanno sfilato per le vie del paese negli abiti tradizionali del corteo storico forniti dall’associazione Rione Orso di Taggia.

Grazie all’impegno del maestro Angelo Cirimele, nelle settimane precedenti al corteo, i bambini hanno potuto familiarizzare e giocare con i travestimenti sperimentando la moda dell’epoca e immedesimandosi in diversi personaggi.

Insieme ai bambini si sono travestiti anche genitori, nonni ed educatrici che hanno poi sfilato lungo i caruggi di Taggia in un clima di allegria nonostante la pioggia in arrivo.

"Questa iniziativa fa parte del progetto Nido e Territorio, il cui obiettivo è rendere partecipi i bambini, fin da piccoli, alla vita della propria comunità trasmettendo loro il valore della cultura e delle tradizioni che la caratterizzano; ciò è possibile collaborando con le realtà del paese e uscendo dal nido per esplorare insieme il territorio, costruendo così una comunità educante" - fanno sapere dal nido - "Si coglie l’occasione per ringraziare tutte le famiglie, il maestro Cirimele e il Rione Orso per la loro disponibilità rinnovata anche quest’anno. Si ringrazia anche Morgane Martinez Photography per aver immortalato con le sue fotografie questa giornata".