Ad Aregai Marina "Attraversamenti" di Goffredo Bettini: "Speranza nelle nuove generazioni" (video)

“Attraversamenti” è il titolo dell’ultimo libro di Goffredo Bettini, edito da Piper First, presentato nella sala conferenze dell’Aregai Marina Hotel& Residence dal giornalista e scrittore Luca Ammirati.

L'autore, Goffredo Bettini, racconta: "C'è la speranza che nelle nuove generazioni si possa riaccendere la passione critica. Il paese è progredito attraverso le lotte democratiche, se non riprendiamo a dare coraggio che si può modificare la realtà per iniziativa delle persone come protagoniste non miglioreremo il nostro paese".

LE INTERVISTE

Brando Benifei, europarlamentare uscente e candidato alle elezione europee dell'8 e 9 giugno per il Partito Democratico: "L'Europa vicino ai territori e alle persone è l'obiettivo della nostra campagna elettorale. Sono un parlamentare di esperienza mi ricandido per proseguire questo lavoro, per sostenere i territori, i cittadini, le imprese, le associazioni, i lavoratori e i comuni che mi chiedono cosa l'Europa può fare per loro".

L'ex ministro Andrea Orlando, spiega: "La Liguria ha grande esigenza di rafforzare i propri rapporti con l'Europa. Si deve scommettere in chi crede nell'Europa e non su chi ci propone meno Europa".

“Storie e incontri di un comunista e democratico italiano”. Il libro, il libro del politico del Partito Democratico, tratta di un intreccio di rapporti che hanno attraversato la vita politica e il pensiero culturale dell’autore: da Pasolini a Renzo Piano, da Gianni Borgna a Francesco Rutelli, da Pietro Ingrao a Luciano Berio e altri pregiosi politici e amici. Rapporti che hanno arricchito la vita dell’autore e in alcuni casi l'hanno anche cambiata. In questo libro Bettini definisce la traiettoria emotiva, connessa alla dimensione politica. La storia di un partito di massa, non solo quella grande ma anche quella minuta, quotidiana, relazionale in cui si intrecciano orgoglio e responsabilità.