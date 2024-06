Taggia diventa set cinematografico, Conio: “Importante produzione romana, bellissima opportunità per il nostro borgo”

“Sono lieto di annunciarvi che, nei prossimi mesi, il nostro comune sarà teatro e sede di un’importante produzione cinematografica. Si tratta di una bellissima opportunità per promuovere il nostro magnifico borgo, con le sue bellezze storiche e architettoniche. Un caloroso ringraziamento all’autore e regista Roberto Lippolis e alla casa di produzione Ventitre Srl per aver scelto Taggia”. Con queste parole il sindaco di Taggia Mario Conio comunica ai propri cittadini il progetto che andrà a svilupparsi già a partire nei prossimi giorni.

Martedì 11 e mercoledì 12 giugno, inizieranno i casting per piccoli ruoli e per le figurazioni speciali. I profili ricercati, in questa prima fase, sono ragazzi tra i 22 e i 28 anni e uomini tra i 35 e i 55 anni.

I provini si terranno dalle 15 alle 19 nel salone dell’Oratorio della Confraternita dei Rossi di Taggia, in Salita Campo Marzio, adiacente all’oratorio stesso in Piazza Trinità. Nei prossimi giorni saranno, invece, date ulteriori informazioni per i provini legati alle ulteriori numerose comparse da visionare in seguito.

“Cari concittadini, vi invito a partecipare numerosi, sarà una bellissima esperienza. Non so quanto posso ancora svelare al riguardo; ma dopo aver letto la sinossi sono rimasto affascinato dalla storia che si dividerà tra Praga e il Ponente ligure. Un film drammatico e ricco di emozioni, ambientato a cavallo tra la Seconda Guerra Mondiale, gli anni del dopoguerra e i primi anni 2000,” conclude il primo cittadino.