Serata inaugurale questa sera del 29esimo Torneo di Calcio a 6 ‘Città di Sanremo’

Anche quest'anno a tenere banco nelle calde serate sanremesi ci sarà il torneo "Città di Sanremo" che avrà come location, come di consuetudine da, ormai 6 anni, del campo sintetico Morgana in Corso Trento e Trieste.

Come ogni anno in cui c'è una manifestazione calcistica importante non si giocherà quando ci sarà la nazionale italiana impegnata durante Euro 2024 e come tradizione non si svolgeranno partite il Sabato sera ad esclusione della serata finale in cui vi sarà anche un preambolo calcistico dedicato ai bimbi più piccoli.