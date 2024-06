Ottimi risultati nell'ultimo fine settimana per la Ginnastica Riviera dei Fiori alle finali di Fano

La Ginnastica Riviera dei Fiori vola sui teli delle finali nazionali del Trampolino Elastico Gold e Silver svoltesi a Fano dal 31 maggio al 2 giugno.

Oltre 400 ginnasti si sono confrontati nell'entusiasmante manifestazione. Nel Trampolino Elastico Gold Matilde Sappia, dopo aver ottenuto l'ultimo punteggio valido per strappare il pass per la finale, dimostra un ottimo ‘carattere’ competitivo eseguendo un esercizio con un elevato livello di difficoltà (6.6 il più alto eseguito nella categoria Junior 2) e conquista un brillante bronzo nella classifica assoluta finale.

Nelle competizioni Silver la senior Alice Dosio si laurea Campionessa Italiana eseguendo un esercizio di alto livello, confermando il primo posto ottenuto nella qualificazione, mentre Cecilia Carlo, migliorando il 6° posto delle qualificazioni, ottiene un ottimo argento finale. Incoraggiati dalle ottime prestazioni delle compagne, i giovanissimi ginnasti della sezione maschile Samuele Lombardo e Giacomo Cioffi ottengono un argento e un bronzo nella categoria Allievi 1. Bene anche gli altri componenti del team con buoni punteggi, sfiorando l'accesso alla finale con il 13° posto di Roberta Di Michele e con il 9° di Rebecca Falcidia, Pietro Serini e Lorenzo Gianforte.

Per la prima volta la Federginnastica ha inserito, in questa finale nazionale, due nuove gare di specialità con un interessante programma tecnico che prevede una sequenza di 3 salti al minitrampolino e di 2 'ondate' di acrobatica al tumbling. Questo ha permesso ai tecnici rivierini Damiano Giunta, Giulia Bellone presenti a Fano ed Elisa Addiego Nicla Londri di incrementare il bottino di coppe arrivando a ben undici trofei.

Nello specifico conquista il titolo di campione italiano al tumbling Giacomo Cioffi e bronzo per Samuele Lombardo e Pietro Serini. Nella gara di Minitrampolino i ginnasti ponentini sono stati gli unici a monopolizzare un intero podio, ottenuto nella categoria Allievi con l'oro di Samuele Lombardo e un doppio argento con Lorenzo Gianforte e Giacomo Cioffi che hanno ottenuto lo stesso punteggio.

Il direttivo societario e il direttore sportivo Alice Frascarelli hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai loro atleti: “Questi successi sono il frutto di un ottimo lavoro di squadra, di costanti allenamenti e di una grande passione. Siamo orgogliosi di tutti loro e del nostro staff tecnico di sezione”.

Con questa gratificante esperienza si chiude il primo semestre di gare di questa sezione, che, dopo un meritato periodo di riposo, riprenderà con gli allenamenti estivi programmati per i 4 gruppi agonistici delle sezioni olimpiche FGI per preparare le numerose competizioni del calendario agonistico del secondo semestre della FederGinnastica che ci vedrà fiduciosi protagonisti.

Nei mesi di giugno e luglio, per il settimo anno consecutivo, verrà proposto un divertente centro estivo di qualità aperto a tutti i giovani in età compresa tra i 6 e 14 anni. Le articolate proposte avranno sede in tre comuni diversi, Sanremo, Taggia e Santo Stefano al Mare.