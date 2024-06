Canoa: la Canottieri Sanremo in evidenza nelle prime due prove nazionali del 2024

Negli ultimi quindici giorni i canoisti della società matuziana si sono messi in evidenza conquistando medaglie e piazzamenti in tutte le categorie.

Nella prima gara nazionale di canoa giovani (10-14 anni) sul lago di Mergozzo ha conquistato ben due ori, tre argenti, tre bronzi, un quarto e un quinto posto.

Nell’ultimo fine settimana a Castel Gandolfo, la squadra degli agonisti (da categoria ragazzi a senior) ha vinto un oro nel k2 ragazze con Viola Pompili e Valentina, l’argento nel k4 ragazze con le sorelle Pompili, Carolina Sanchez e Jolanda Dos Santos, un argento e un bronzo nel k2 senior con Beatrice Pignotti e Camilla Pompili. Ottima anche la prova di Marco Vitulano e Simone Semeria, settimi assoluti nel k2 ragazzi oltre che per Ibrahim Cherif e Matteo Menozzi, usciti per poco in semifinale nel k1 ragazzi e nel k1 U23.

"La continuità dei risultati nelle diverse categorie - dicono gli allenatori Monica Albarelli ed Enrico Amabile - dimostra che stiamo facendo un buon lavoro con la squadra. Il periodo estivo prevede importanti appuntamenti sia per i più giovani che per le categorie assolute e sicuramente ci faremo trovare pronti”.