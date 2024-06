Elezioni Sanremo: la lista Forum festeggia la fine della campagna elettorale. Marino e Malagoli confermano appoggio a Mager

Ieri sera alcuni amici si sono trovati per festeggiare la conclusione della campagna elettorale di Luigi Marino ed Ebe Malagoli, della lista Forum Sanremo, alla presenza del candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo, Alessandro Mager.



Ebe Malagoli ha raccontato come ha avuto origine la partecipazione della lista Forum a questa tornata elettorale e ha ribadito la ferma convinzione nell'appoggio ad Alessandro Mager.



Luigi Marino ha sottolineato l'importanza del voto, soprattutto per i molti giovani presenti che eserciteranno per la prima volta questo diritto.



Durante la serata, Alessandro Mager ha conosciuto ad uno ad uno gli intervenuti e si è intrattenuto con ognuno di loro.



“Il clima di entusiasmo - dichiarano i candidati - ci dà la forza per compiere questi ultimi 100 metri con tutte le energie e con la massima determinazione”.