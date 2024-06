Elezioni, Cristina Lodi (Siamo Europei): "Se sarò eletta porterò i territori e da lì i grandi temi" (foto e video)

Cristina Lodi, segretaria regionale di Azione Liguria, è candidata alle elezioni europee, nella circoscrizione Italia Nord Occidentale, con la lista “Siamo Europei” di Carlo Calenda: "È stata una campagna elettorale molto intensa, ci siamo concentrati su temi complessivi, su quelli del Nord Ovest e soprattutto sul rilancio della Liguria. Una terra strategica, abbiamo il primo porto d’Italia, da cui partono tutti i corridoi verso il Nord Europa. Ho trovato una grande preoccupazione sulla mancata realizzazione delle grandi opere e sul futuro del porto. Porterò in Europa, se sarò eletta, soprattutto i territori e da lì i grandi temi”.

L'INTERVISTA

Aggiunge Desiree Negri, segretaria provinciale di Azione: “Cristina Lodi è una donna molto impegnata in temi come il sociale e l'ambiente, lavorerà per un’Europa che non lasci indietro nessuno”.

Conclude Pippo Rossetti, consigliere regionale del Gruppo Misto-Azione: “Riteniamo che l’Europa debba avere più forza, diventare più unita. I prossimi anni saranno molto seri, abbiamo la questione della guerra in Ucraina, con la necessità di essere coesi in un’azione diplomatica e di difesa militare. L’Europa deve avere un unico sistema fiscale, per immaginare che la concorrenza sia al di fuori di essa. L’Europa interviene tutti i giorni nella nostra vita, avremo bisogno di un commissario europeo come Draghi che rappresenta l’Italia e i nostri valori, ma rendendo il progresso, lo sviluppo e il benessere della persona il vero grande obiettivo”.

*Informazione politica elettorale a pagamento