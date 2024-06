Castellaro: Confesercenti organizza un torneo di golf per sponsorizzare le aziende enogastronomiche locali

Domenica 09 giugno torna l’appuntamento con il Trofeo Golf “Fattorie di Gusto” organizzato da Confesercenti in collaborazione con il Country Club Castellaro Golf e con il Castellaro Golf Club, vetrina di prestigio per alcune delle realtà aderenti alla nostra rete di aziende locali del progetto delle “Fattorie di Gusto” di Confesercenti.



Un evento, giunto alla seconda edizione, organizzato per poter degustare, in una location di prestigio immersa nella natura, le eccellenze enogastronomiche delle aziende agricole del circuito “Fattorie di Gusto” di Confesercenti partecipanti: Aia De Ma – Frantoio Sant’Agata d’Oneglia – Cantine Sansteva – Cloris - Podere Donzella – Frantoio Nuvolone.

La gara, 9 buche stableford, cat. unica con premi previsti 1° lordo, 1° e 2° netto, 1° lady e 1° senior, verrà affiancata dalla possibilità di svolgimento, accompagnati da maestro, di una gara di “putting green” per non golfisti per incominciare a intraprendere le principali tecniche.

Lungo il panoramico percorso saranno state allestite tre “Point del Gusto", postazioni di degustazione dei prodotti tipici della nostra tradizione ed in particolare dallo zafferano dell’azienda Clorìs di Glori e alle raffinatezze dell’azienda Aia de Ma, ai prodotti oleari del Frantoio Sant’Agata di Oneglia, fino alla degustazione di vini delle Cantine Sansteva.

La giornata si concluderà con un pranzo preparato dallo chef del Country club Castellaro Golf a base degli esclusivi prodotti donati dalle Fattorie di Gusto che allieteranno il palato dei partecipanti.

E’ inoltre prevista l’opportunità di partecipazione esclusivamente al pranzo con le Fattorie di Gusto di Confesercenti con prenotazione al numero +39 340 084 8825.

Per partecipazione al trofeo Golf prenotazione obbligatoria al numero 0184 - 482641 oppure via mail all’indirizzo: golfclub@castellarogolf.it