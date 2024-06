Visto E1: come trasferirsi negli Stati Uniti per avviare un’attività

Il visto E1 per gli Usa è riservato alle persone in possesso di una società che ha avviato da tempo delle operazioni di commercio internazionale con gli Stati Uniti. Per ottenerlo è fondamentale che almeno il 50% delle operazioni di esportazione effettuate dalla società avvengano tra il paese del richiedente e gli Stati Uniti.

Rispetto al visto EB-5, che necessita di un investimento di almeno 1.8 milioni di dollari, il visto E1 è sicuramente più vantaggioso perché richiede un investimento meno consistente. Per avere informazioni più dettagliate è raccomandabile leggere un approfondimento sul visto E1 per gli Usa di ExportUSA.

Requisiti per il visto E1

Per ottenere un visto E1, il richiedente devedi cittadinanza e commercio. Innanzitutto, deve essere cittadino di un paese con un trattato di commercio con gli Stati Uniti. Il commercio internazionale, ossia lo scambio di capitale, merce o servizi che si effettua attraverso i confini internazionali, deve essere continuo nel tempo e composto da numerose operazioni, e oltre il 50% del commercio totale deve avvenire tra gli Stati Uniti e il paese di origine.

Inoltre, anche i dipendenti dell'investitore principale possono richiedere il visto E1, purché abbiano la stessa nazionalità e svolgano ruoli dirigenziali o specializzati. Non è richiesto un investimento minimo, l’importante è mostrare un flusso di operazioni import/export stabile e di valore consistente.

In sintesi, per richiedere il visto E1 per gli Usa:

● bisogna aprire una società negli Stati Uniti (tecnicamente non sarebbe necessario, ma in termini pratici è quasi obbligatorio);

● la società richiedente deve essere di proprietà di cittadini del proprio paese per almeno il 51%;

● oltre il 50% delle operazioni di import/export deve avvenire fra gli Stati Uniti e il paese del richiedente;

● bisogna dimostrare attività commerciali sostanziali.

Con questa tipologia di visto si viene ammessi negli Stati Uniti solo per dedicarsi al commercio internazionale. Per altre attività è necessario richiedere un visto differente.

Come ottenere un visto E1

Per richiedere il visto E1 bisogna:

● compilare il modulo DS-160;

● registrarsi online con il sistema Yatri e pagare la tassa consolare;

● inviare elettronicamente la richiesta di visto con tutti gli allegati necessari.

Una volta che la richiesta è stata esaminata, verrà inviata un’e-mail per fissare un colloquio con il consolato. Dopodiché, se non occorre svolgere ulteriori procedure amministrative, il visto sarà pronto dopo circa una settimana dal colloquio.

Per far sì che la domanda non venga rigettata, l’ideale sarebbe preparare tutti i documenti per tempo e affidarsi a dei consulenti esperti del mercato americano in grado di accompagnare le aziende lungo tutto il processo.

Rinnovo del visto E1

Perè necessario:

● compilare il modulo DS-160;

● registrarsi online con il sistema Yatri e pagare la tassa consolare;

● inviare elettronicamente la richiesta di visto con tutti gli allegati.

Una volta che la richiesta sarà stata valutata dall’Ufficio Visti, verrà inviata un’e-mail per organizzare un colloquio. In caso di approvazione della domanda, entro una settimana dalla data del colloquio verrà rilasciato il visto.

Il numero di rinnovi possibili è potenzialmente infinito, l’unica condizione necessaria è che la società del possessore del visto sia attiva e che abbia un volume d’affari consistente.

Visto E1 per i familiari

Anche il coniuge e i figli sotto i 21 anni del possessore del visto E1 possono ottenere un visto per gli Stati Uniti. Per poterlo richiedere servono:

● copia autenticata del certificato di matrimonio

● copie autenticate dei certificati di nascita

● documenti legali in grado di certificare il rapporto tra il richiedente principale e i suoi familiari.

Coppie di fatto e fidanzati non possono ottenerlo perché, legalmente, non sono considerati componenti della famiglia.

Alternative al visto E1

Oltre al visto E1, esistonoche si possono richiedere se si vuole avviare un’impresa negli Stati Uniti. Per esempio, ilè destinato a imprenditori che vogliono investire in un’attività negli Usa. Chi, invece, ha necessità di recarsi nel paese per affari o per partecipare a delle conferenze, può richiedere un. Se si vuole investire in America, emigrando in modo permanente con il coniuge e i figli minori di 21 anni, bisogna, invece, fare richiesta del