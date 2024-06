Italiani e investimenti, la fotografia degli ultimi trend

Come è noto, gli italiani sono un popolo di risparmiatori. E a dirlo è anche il 5° rapporto Assogestioni-Censis che è stato rilasciato proprio negli ultimi giorni. In questa nuova indagine viene dimostrato che il 76,7% degli italiani ha una tendenza al risparmio. Tendenza che è omogenea in tutto il paese e che, al momento, non conosce differenze tra nord, sud e isole.

Entrando nel dettaglio, il 39,3% degli italiani risparmia al massimo il 5% del proprio reddito annuo, il 33,2% si spinge tra il 6% e il 15%, il 17,2% tra il 15% e il 20%, e il 10,3% oltre il 20%. Questo risparmio è spinto dalla voglia di cautela (38%), da preoccupazione (31,6%), da insicurezza (22,8%) e da ansia (18%). E sono proprio i risparmiatori a basso reddito quelli che dimostrano di avere più preoccupazioni per il futuro e, quindi, una maggiore inclinazione al risparmio.

I dati sono influenzati da diversi eventi e, in particolare, gli italiani si dimostrano attenti all'evoluzione degli accadimenti geopolitici. C'è grande interesse, quindi, per le guerre in Ucraina e Medio Oriente (47,6%) ma anche per il cambiamento climatico (37,5%). Sono tutti eventi che in qualche modo influenzano le decisioni di risparmio, con il 44,2% che ha modificato le proprie decisioni finanziarie a causa di notizie globali.

In questi casi è l'incertezza a farla da padrone e questo è un dettaglio che ha impatto anche sul futuro dei risparmi. In tal senso, il 45,7% degli italiani che si dichiara incerto, il 34,3% pessimista e solo il 20% ottimista.

Ma in cosa investono gli italiani? Il 69,6% degli italiani ritiene che sia meglio investire in strumenti finanziari italiani. Tra i preferiti vi sono i titoli di Stato (41,3%), i fondi comuni di investimento (37,7%), i Buoni postali di risparmio (28,3%), le obbligazioni (26,8%) e le polizze assicurative (23,9%).

Inoltre, il 46,9% degli italiani ha intenzione di investire di più o di iniziare a investire in prodotti del risparmio gestito. C'è da dire, però, che per trovare le migliori opportunità è sempre importante avere le idee chiare. La guida di Affari Miei su dove investire aiuta a capire come approcciare questo mondo e quali sono le riflessioni più importanti da fare. Avere delle solide basi potrebbe convincere anche i refrattari a trovare lo strumento più in linea con le esigenze.

Del resto, gli italiani vorrebbero comprendere meglio i prodotti (35,6%), avere una garanzia di allineamento con le proprie convinzioni etiche (23,8%), costi più bassi (22%), consigli di fiducia (19%) e prodotti più attraenti (18,5%). Conoscere tutto questo è molto importante prima di investire.