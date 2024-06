Crema antirughe: come scegliere quella migliore

Le creme antirughe non fanno miracoli ma se applicate con costanza, nell’ambito di una skincare che tenga conto delle esigenze specifiche della propria pelle e associate a buone abitudini a tavola e durante l’esposizione al sole possono effettivamente ritardarne la comparsa e combattere i primi segni del tempo. Ecco qualche consiglio utile, allora, per scegliere la crema antirughe migliore.

L’importanza di una buona routine anti-aging

Dalla texture al formato, oggi la scelta non manca e i brand di cosmetica lavorano per offrire sempre nuove soluzioni a chi vuole prendersi cura della propria pelle e combattere fin dall’insorgere rughe e piccole imperfezioni dovute al passare del tempo. Dopo i trent’anni infatti, dice la scienza, rallenta la produzione di collagene – la proteina maggiormente presente nel tessuto connettivo – e lo stesso comincia a degradarsi più velocemente. Il risultato è, volendosi fermare al solo aspetto dermatologico, una pelle meno tonica, dall’aspetto svuotato, che perde la sua elasticità e che tende ad apparire più spenta. La routine antirughe ideale, così, dovrebbe lavorare a reidratare e tonificare la pelle. Alcuni cosmetici, come maschere o sieri, promettono un’azione d’urto e di combattere, cioè, le prime rughe con formulazioni ad hoc e multi-attivi pensati appositamente per le pelli che tendono a invecchiare. Questi cosmetici vanno usati sporadicamente, però, e cioè con applicazioni settimanali e mensili: la vera base di una buona routine anti-aging è una crema antirughe da applicare quotidianamente.

Come scegliere la crema antirughe migliore

Per scegliere la crema antirughe migliore è indispensabile conoscere la propria pelle e le sue esigenze. Alcuni principi attivi, però, si trovano in tutti i cosmetici viso antirughe in ragione della loro efficacia nel contrastare i segni del tempo.

I migliori principi attivi per combattere le rughe

L’ acido ialuronico , per esempio, è ritenuto capace di un effetto idratante e riempitivo e per questo spesso usato nei trattamenti viso anti-aging.

La vitamina A o retinolo , altrettanto diffusa come ingrediente delle creme antirughe per il viso, migliora la rigenerazione cellulare che, come già accennato, tende a rallentare con il passare degli anni.

Per ridurre il rischio di irritazioni, soprattutto nelle creme giorno, la vitamina A è spesso associata alla vitamina E che svolge contemporaneamente un effetto antiossidante.

Lo stesso effetto antiossidante, di contrasto ai radicali liberi e a tutto ciò che rende la pelle più spenta e meno bella, è svolta dal coenzima Q10 (o ubiquinone) presente ormai nella maggior parte delle creme antirughe.

Le formulazioni più moderne sono addizionate spesso con collagene che, come già sottolineato, è la proteina più importante per dare tono e struttura alla pelle e comincia a degradare più velocemente e a essere prodotto più lentamente dopo i trent'anni.

Alcuni olii essenziali, come l’olio di rosa mosqueta, possono essere utilizzati nelle creme antirughe per sfruttare le loro naturali proprietà anti-aging oltre che per dare una profumazione e una consistenza più gradevole al cosmetico.

Attenzione all’INCI della crema antirughe

A proposito di profumazioni e texture, al momento di scegliere la crema antirughe bisognerebbe fare molta attenzione all’INCI e che non contenga sostanze irritanti o sensibilizzanti che possono avere l’effetto opposto a quello desiderato di infiammare la pelle e rendere più visibili i segni del tempo.