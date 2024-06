Ottimi risultati nell'ultimo weekend per la Gym Insieme Sanremo d’oro ai Nazionali CSEN

La sanremese Matilde Pescador, classe 2010, è la nuova campionessa nazionale al corpo libero. Dal 25 maggio al 2 giugno si è svolto il Campionato Nazionale CSEN di ginnastica artistica e la Gym Insieme Sanremo ha partecipato con le atlete della squadra agonistica.

Per la gara di Eccellenza 2 (una delle più difficili del programma), la prima a scendere in campo è stata Matilde Pescador, categoria Junior, che ha vinto il titolo italiano al corpo libero e si è classificata 2ª e 3ª rispettivamente a trave e a volteggio. La sua compagna Rebecca Amoretti, che ha portato in gara elementi di alto livello nella categoria senior, è arrivata ai piedi del podio arrivando 5ª sia nella classifica assoluta sia nelle classifiche di specialità agli attrezzi.

Enkela Dalani, Giorgia Giovannini, Elisa Arnaldi e Sara Pappaterra hanno preso parte, invece, al programma di Eccellenza 1 gareggiando sui 4 attrezzi (corpo libero, trave, volteggio e parallele). Da sottolineare il 13º posto di Dalani a trave, il 12º di Arnaldi a corpo libero e l’8º posto di Pappaterra al corpo libero.

L’ultimo giorno di gare, infine, è stato il turno delle più piccole, alla loro prima esperienza nazionale. Sofia Barillari (2012) e Teresa Vota (2013) hanno gareggiato nel programma di Specialità per la categoria Allieve ed hanno concluso con un’ottima prestazione sui 5 attrezzi: corpo libero, trave, volteggio, parallele e mini trampolino.

Molto soddisfatti sia i Dirigenti sia i tecnici dell’associazione sanremese che portano avanti con impegno e dedizione la sezione di ginnastica artistica. Dopo un’altra stagione intensa e piena di soddisfazioni, tutti i ginnasti della Gym Insieme saranno impegnati nella festa di fine anno martedì 11 giugno.