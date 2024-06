Elezioni Sanremo: lettera ai cittadini dai promotori della lista 'Andiamo!' a sostegno di Rolando

Andiamo! ha inviato una lettera ai cittadini da parte dei promotori del movimento civico di centro-destra a sostegno del candidato Gianni Rolando:

‘Andiamo!’ è il movimento civico di centro destra vicino alla gente che crede nelle grandi opere, ma che vuole porre l'attenzione quotidiana alla Sanità, alla Vivibilità, alla Sicurezza, alla Sostenibilità e al Decoro della Nostra Amata Sanremo. Il simbolo, di colore verde, rappresenta l'attenzione all'ambiente; la bandiera italiana identifica i nostri valori e la scelta del nome ‘Andiamo!’ è un'esortazione a compiere un percorso condiviso con i sanremesi, verso il comune obiettivo di migliorare la nostra città! Siamo fermamente convinti che l'ascolto sia il motore del cambiamento, perché solo grazie al confronto diretto e costante con le persone, possiamo far crescere Sanremo e la sua economia. ‘Andiamo!’ è la lista del candidato Sindaco Gianni Rolando, la persona giusta per cambiare finalmente Sanremo. Una lista composta da donne e uomini, diversi per esperienze e competenze, tutte caratterizzate dalla voglia di fare e fare bene; ogni candidato di ‘Andiamo!’ è e sarà a disposizione dei cittadini per raccogliere segnalazioni, idee e progetti. L'8 e il 9 giugno ciascuno di noi è chiamato a votare per le elezioni comunali, Ti chiediamo di riporre la Tua fiducia nella nostra squadra, assicuriamo Impegno, Determinazione e Amore per una Sanremo migliore”.

Maurizio Zoccarato (Sindaco di Sanremo 2009-20014), Claudia Lolli, Mauro Delbó, Angelo Granieri, Enrico Trucco, Marco Cambiaso, Donato Di Ponziano e Massimiliano Iacobucci.