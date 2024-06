Con gli esami di judo si è chiusa la stagione dell'Asd Byakko Tai di Sanremo

E' stata anche l'occasione per ricapitolare l'anno sportivo che volge alla conclusione dei più grandi, con i vari traguardi conquistati in questi mesi di lavoro. La serata si è conclusa con una cena sul piazzale davanti al dojo, a cui hanno partecipato tutti i tesserati con le loro famiglie.

Sabato 1 Giugno presso la sede del Solaro si sono svolti gli esami per gli atleti dell'Asd Byakko Tai Sanremo. Un momento di verifica per gli atleti più piccoli che, dando dimostrazione delle proprie capacità, hanno conseguito le cinture superiori per il judo.

Nelle prossime settimane si chiuderanno i corsi dei più giovani, dandosi appuntamento a fine estate per il Judo Tiger Camp, uno stage di una settimana nel basso piemonte organizzato dalla stessa Byakko Tai a cui sono invitati tutti i tesserati Fijlkam e non, per ricominciare l'anno insieme. I più grandi, invece, continueranno i loro allenamenti anche durante l'estate, seppur in maniera ridotta: durante i prossimi mesi, infatti, verrà rinnovata la sala delle arti marziali, con l'arrivo dei nuovi tatami e la riorganizzazione degli spazi.