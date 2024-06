Anche quest'anno, rispettando la tradizione, in Via Colombo ad Arma di Taggia si è svolta l'infiorata in occasione del Corpus Domini.

Sotto la direzione del coordinatore Giampiero Vivaldi e di sua Moglie Monica, il Gruppo Infioratori di Villa Des Mimosas ha realizzato dei bellissimi disegni. Il tema principale di quest'anno è stato: La Pace in Terra.