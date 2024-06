"Scrivo con grande rabbia e tristezza segnalando la presenza nel centro storico di Taggia zona Piazza Farini, Via Lercari, Via Spagnoli di pezzi di wurstel e bocconi di carne con bulloni e viti all' interno. È veramente vergognoso che al giorno d'oggi ci siano ancora questi episodi da vigliacchi da parte di qualcuno contro sicuramente cani e gatti randagi. Mi auguro venga beccato in fragranza l'autore di tale gesto. Attenzione ai vostri cani. Quanto scritto nel bene di tutti.

Lorenzo".