Sanremo: ritrovo a Bussana Vecchia per gli atleti del Fudoshin "Allenamento e condivisione"

Giornata speciale per i giovanissimi del Fudoshin Karate Liguria in preparazione dell’esame per il passaggio di cintura. Maestro Regina: “Occasione per allenarsi e opportunità per vivere momenti di condivisione”.

Nella giornata di ieri i più piccoli allievi del Fudoshin Karate Liguria si sono ritrovati nella splendida cornice di Bussana Vecchia, lungo la suggestiva pista ciclabile. Sotto un sole splendente il Maestro Dario Regina ha presentato ai suoi allievi il programma che affronteranno durante l’esame di passaggio di cintura previsto per la fine del mese.

Il programma della giornata è stato intenso e stimolante. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e dedizione agli esercizi proposti, dimostrando grande impegno e voglia di apprendere. Il Maestro Regina ha guidato l'allenamento con la consueta passione, dedicando attenzione a ciascun allievo e fornendo preziosi consigli per migliorare le tecniche e affinare i movimenti. È stato un momento di grande crescita, non solo tecnica ma anche personale, per tutti i partecipanti.

Dopo l’intenso allenamento mattutino, è stato organizzato un pranzo conviviale che ha coinvolto non solo i ragazzi e i Maestri, ma anche i genitori, creando un’atmosfera di condivisione, base del Fudoshin. Il ristorante Impekabile di Bussana di Sanremo ha ospitato il gruppo offrendo una location perfetta e un’ospitalità impeccabile.

“Questa giornata - ha commentato il Maestro Dario Regina - non è stata solo un’occasione per allenarsi e prepararsi agli esami, ma anche un'opportunità per vivere momenti di condivisione e amicizia, elementi fondamentali nella crescita dei giovani allievi. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita dell’evento, in particolare il ristorante Impekabile per la splendida ospitalità. Siamo certi che giornate come questa contribuiscono a rafforzare lo spirito di gruppo e a rendere ancora più solido il nostro Fudoshin”.