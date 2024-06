Sanremo: la Softball school di Sanremo impegnata in una doppia trasferta a Avigliana

Doppio incontro sabato scorso in trasferta per le ragazze under 15 della softball School di Sanremo contro le Bees di Avigliana

“Sono molto contento perchè sono riuscito a far capire alle ragazze l’importanza di essere grintose in campo dall’inizio alla fine e soprattutto durante entrambe le partite. Hanno realizzato belle azioni di gioco in difesa tra le quali anche un doppio gioco iniziato dalla rookie Meseret La Piana ” commenta il coach Yariel Valdes.

Molto buona la prestazione in attacco da segnalare gli ottimi turni alla battuta di Sofia Bregliano e Benedetta Zaccariello autrici di contatti buoni e potenti, in generale è stata buona la prestazione di tutte le ragazze. La pedana di lancio dimostra di avere ancora molto su cui lavorare a partire dal controllo ma le giovani lanciatrici che stanno facendo esperienza in questo campionato hanno sicuramente un grande potenziale che fa pensare al raggiungimento di ottimi risultati in futuro.

Sono scese in campo: Aschero Vittoria, Battaglia Asia, Bregliano Sofia, Bruno Zoe, Gervasoni Virginia, Gregorio Letizia, La Piana Meseret, Liddi Viola, Manzone Carlotta, Pignotti Elena, Zaccariello Benedetta. Prossimo appuntamento sabato 15 giugno sul diamante di casa contro le ragazze del Genova Rookies a partire dalle ore 15.