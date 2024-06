Sanremo: convegno Lions sul tema di studio nazionale ‘Salviamo le Api e la Biodiversità’

Venerdì 31 maggio 2024 alle ore 17.30 al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo si è svolto il convegno Lions sul tema di studio nazionale ‘Salviamo le Api e la Biodiversità’. L’evento ha registrato un’ampia adesione di partecipanti sollevando notevole interesse.



Dopo il saluto delle autorità hanno affascinato il pubblico presente con i loro interventi il Prof. Patrizio Michelis, Esperto di agricoltura e apicoltura biologica e biodinamica, che ha relazionato su ‘Le api in relazione ai 4 elementi - Il Super Organismo Alveare: le 3 caste - Conduzione degli alveari seguendo il ritmo della natura’ e la Dott.ssa Elena Molinelli, Apicoltrice, Docente dell'Albo Nazionale Assaggiatori Miele, che ha parlato de ‘La ‘biodiversità’ dei mieli - i millemieli’.



Le api sono insetto test per eccellenza, risentono di qualsiasi variazione ambientale per prime. Il miele è l'alimento che esse producono per la loro alimentazione e per deliziare i nostri palati a partire da nettare e melata. Il nettare è l'invenzione delle piante per farsi visitare dai pronubi. Le api sono selettive, visitano una specie vegetale per volta e questo le rende il miglior impollinatore, da loro dipende circa l'80% della produzione agricola indirettamente in quanto questa ha necessità del servizio di impollinazione. I mieli sono monoflora quando raccolti in zone dove prevale una essenza vegetale, solo al momento dell'assaggio e dunque di una valutazione organolettica sensoriale sapremo se veramente è stato prodotto quello che ci aspettavamo. In Italia si possono produrre oltre 40 tipi diversi di mieli monoflora ma è sempre più difficile a causa delle condizioni climatiche cambiate. I millefiori rappresentano mieli raccolti su diverse essenze, diventano tali al momento della smielatura, ci danno la possibilità di degustare pezzetti di territorio perché sono molto diversi a distanza di pochi km uno dall'altro. La Liguria è molto versatile per via del suo territorio così diverso e i nostri mieli millefiori liguri sono particolarmente vari. Raccomando di scegliere accuratamente il prodotto miele e diffidare di prezzi bassi, i costi di produzione sono alti e ad oggi 31 maggio gli apicoltori liguri non hanno ancora smielato, stanno nutrendo i loro alveari per tenerli in vita. Il lavoro degli apicoltori è molto duro, lo si svolge per passione.



Fabrizio Zagni, Apicoltore di Airole e Tecnico Apistico, ha parlato su ‘La biodiversità nelle api - L'ape nera del Ponente Ligure (Presidio Slow Food). Progetto del laboratorio didattico-inclusivo per la lavorazione della cera d'api nera di Airole’



Da venti anni sto cercando di allevare l'ape nera in zone isolate per cercare di preservarne la genetica, in quanto se altri apicoltori vicini allevano api importate appartenenti ad altre sottospecie non è possibile mantenerne la genetica in quanto la fecondazione delle regine vergini avviene in volo ed i fuchi presenti devono essere di ape nera. Ad Airole, come Presidio Slow Food ho creato un laboratorio sociale inclusivo grazie al Comune che ha messo a disposizione i locali ed alla Davines che ha supportato il progetto. Il progetto prevede una collaborazione con l'associazione SPES di cui faccio parte. I ragazzi della Spes vengono coinvolti nella lavorazione e diventano protagonisti e durante le visite, sia delle scolaresche che dei visitatori, dimostrano le loro abilità spiegando con entusiasmo le attività che facciamo. Oltre a lavorare la cera d'api ci siamo attrezzati di uno schermo e un piccolo museo dell'apicoltura che speriamo di ingrandire magari grazie qualche pezzo che giace abbandonato in qualche cantina e che saremmo felici di ospitare. Quindi si fa attività con i ragazzi, utile anche a noi apicoltori, si fa formazione portando persone che vengono a conoscere il mondo delle api e nello stesso tempo animano il paese.



Emanuele Frattarola, Operatore Volontario dei Rangers d'Italia, è intervenuto sul tema ‘La vespa velutina e la lotta contro la ‘biodiversità invasiva’ è un volontario dei Rangers d’Italia Liguria, appartenente al ‘Nucleo di Imperia’, che presta servizio da oltre 10 anni nell’associazione ambientalista dedicata alla salvaguardia degli animali e dell’ambiente, sotto la direzione del presidente Lorenzo Prette.



Dal 2016 al 2019, hanno collaborato con la protezione civile di Ospedaletti al progetto Life Stop Vespa. Alla conclusione di questo progetto europeo, che mirava al controllo e all'eliminazione dei nidi di Vespa Velutina, i Rangers d’Italia e altre squadre provinciali abilitate hanno ricevuto un attestato di merito per il lavoro svolto contro questo temibile insetto, una delle principali cause della diminuzione del numero di api. Nel 2019, i Rangers hanno partecipato a un corso di neutralizzazione dei nidi, iniziativa che continuano a portare avanti oggi sotto l'organizzazione del Parco Alpi Liguri, che gestisce le segnalazioni. Nel corso degli anni, si sono trovati ad dei ritrovamenti anche sciami di api, decidendo così di recuperare alcuni sciami e diventare apicoltori amatoriali per contribuire alla salvaguardia e alla riproduzione delle api nel nostro territorio.

Ricordo che in caso di avvistamenti di nidi, è possibile fare segnalazione all'indirizzo e-mail: salasituazione@parconaturalealpiliguri.it



L’ing. Mauro Rutto, apicoltore ormai da 10 Anni, ha presentato il progetto Apiario d’Autore – artisti a SOStegno delle API, idea nata sul lago d’Orta nel 2019 e che ha avuto 2 anni di gestazione, fonte d’ispirazione un viaggio di svago a Vezzi Portio un piccolo Comune alle spalle di Finale Ligure dove ha scoperto per caso la presenza di un museo dedicato all’ape e con la sua perseveranza è riuscito a convincere Sindaco e Padre Claudio del ministero Benedettino di Finale Ligure ad aprire le porte di questo magico luogo che custodisce le raccolte di una vita del Cav. Cappelletti di oggetti, arnie, libri ed ecc. raccolte nell’arco della sua vita e custodite prima della sua scomparsa in Brianza. Successivamente la Famiglia ha donato il tutto il materiale a Padre Claudio in modo da poter realizzare un museo aperto al pubblico in modo da mettere in mostra l’unicità del materiale raccolto nel costo della sua vita. Forse questo evento è stato determinante per innescare nella mente dell’ingegnere delle api il progetto di sensibilizzazione nel mondo delle api e degli insetti impollinatori.



Nella notte del 26 gennaio 2019, a meno di 15 giorni dal suo compleanno, ha scritto tutto il progetto dandogli il nome di ‘Apiario d’Autore’, riassumendo: il frontale in legno dell’arnia doveva diventare un’opera d’arte come un tempo erano le pale d’altare, aggiungendo un elemento caratteristico la duplice vita una nella mano dell’artista e la seconda nelle mani della natura con aspetto bifacciale, all’esterno gli agenti atmosferici modificavo l’opera dell’artista ed all’interno rimane il segno indelebile del passaggio di una famiglia d’api. Ogni anno si celebra un centenario dal quale si estrapola il tema che viene dato all’artista insieme al frontale in legno di abete rosso realizzato da ‘Il Pungiglione Società Cooperativa Sociale’ ed il loro acquisto è stato fatto per sostenere il progetto sociale e per darne visibilità attraverso le opere. Il legno monostrato listellare certificato PEFC viene acquistato nelle segherie della Val di Fiemme o Austria, e trasformato presso la cooperativa sociale in Toscana. Tra i verdi colli della Lunigiana sorge il ‘Pungiglione – Villaggio dell’Accoglienza’, una realtà che affonda le sue radici nella Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. Oggi il Pungiglione è un polo altamente specializzato nell’attività dell’Apicoltura attraverso i suoi settori integrati: mieleria, cereria e falegnameria, ma soprattutto è un vero e proprio villaggio che accoglie persone svantaggiate che arrivano da percorsi di sofferenza: un’opportunità per costruire una società più giusta.



Dal 2019 al 2024 hanno partecipato 96 artisti internazionali che hanno sposato a pieno il progetto donando il loro estro artistico per realizzare un’opera artistica unica nel suo genere. Nato sul Lago d’Orta nel 2019 dove si sono svolte le prime due edizioni, successivamente è iniziato il tour d’Italia approdando in Toscana, Sicilia, Puglia e Sardegna.

La prima edizione si è svolta sul Lago d’Orta nel 2019, celebrando il centenario della scuola artistica Bauhaus dalla teoria del colore di Joan Itten, ed il tema condiviso con gli artisti era stato ‘il colore’.

La seconda edizione 2020, anch’essa svolta sul Lago d’Orta, celebrava il centenario della nascita di Gianni Rodari, prendendo spunto dalla

filastrocca ‘ci vuole un fiore’ messa in musica da Sergio Endrigo, il tema era stato ‘il fiore’.



La terza edizione 2021 è stata speciale perché si è iniziato il tour d’Italia approdando in Toscana omaggiando il settimo centenario Dantesco e ottenendo il patrocinio gratuito del Ministero dei Beni Culturali per la giornata del ‘Dante Dì’.

Il tema è stato estrapolato dal XXI canto del Paradiso, perché qui Dante fa la similitudine tra la Vergine Maria e gli Angeli come la candida rosa e le api, quindi il tema è stato ‘il paradiso’. La quarta edizione è approdata in Sicilia nella città di Vizzini (CT), luoghi in cui è nato Giovanni Verga e nel 2022 ricorreva il centenario della scomparsa, il tema è stato tratto da un suo romanzo il ‘Mastro Don Gesualdo’ nel quale si è molto dibattuto in letteratura del ‘mistero degli alveari’, da qui l’idea di usare ‘alveari’ come tema.

La quinta edizione 2023 si è svolta in Puglia e vuole celebrare un centenario importante la nascita di Italo Calvino, il suo rapporto tra uomo e natura lo ha accompagnato per tutta la sua vita e se ne trova traccia nei suoi romanzi.

Il tema è stato estrapolato dal ‘Marcovaldo’, ovvero le ‘stagioni in città’ dove in un capitolo si parla ‘la cura delle vespe’ - a voi la lettura - quindi il tema condiviso con gli artisti è stato ‘Natura, ovvero le virtù delle api’.

La sesta edizione 2024, attualmente in corso, si svolge in Sardegna ad Ales città natale di Gramsci, ed il centenario vuole celebrare il centenario della nascita del quotidiano ‘l’Unità’ fondato nel 1924, da qui il tema ‘unità’ non è una questione politica ma di concetto, vuole cercare di mettere in connubio la vita sociale delle api questi piccoli insetti così organizzati ed importanti per la mista sopravvivenza e l’uomo così interessato agli interessi economici di sfruttamento del pianeta e di guerra che sta a distruggendo questo unico mondo vivente che ad oggi sappiamo esitata in questo sistema solare.



Il 19 maggio 2024, il giorno prima della giornata mondiale delle Api, sì è inaugurato un progetto spin-off parallelo ad Apiario d’Autore: ‘l’Apiario al Femminile’ presso la Riserva Naturale delle Baragge di Candelo a Castellengo, una riserva naturale e protetta a gestione regionale, istituita nel 1992, che si estende nelle province di Biella, Novara e Vercelli.

Protagoniste di questo evento-green ed ecosostenibile, 12 donne-artiste impegnate nella lotta per la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente. In particolare, questo variegato e affascinante mondo delle api ha catturato l’attenzione di due donne, entrambe biellesi, Paola Greggio, artista di fama internazionale e Direttore della rivista ‘Made in Biella’ e Margherita Barberis Canonico, collezionista e appassionata d'arte.



Non finisce qui perché l’apiario sarà gestito da un’apicultrice donna.

Al contrario di Apiario d'Autore, non esiste un tema vero e proprio, il tutto fatto per non limitare la creatività ma lasciare le artiste guidate dal cuore ed imprimere con la propria arte: ‘un pensiero positivo per salvare le api e gli insetti impollinatori’.

Il viaggio nelle regioni italiane è ancora lungo ma a piccoli passi il progetto si sta evolvendo e sta creando una vera e propria rete di artisti, apicoltori e strutture legate al mondo dell’ospitalità il tutto incentrato nella conoscenza del prodotto miele visto che in Italia ci sono più di 50 tipologie di miele di monoflora, nell’importanza e comprensione degli insetti impollinatori e delle api così importanti per la biodiversità e per la nostra sopravvivenza.



Ringrazio tutti i Lions Club per avermi fatto partecipare al convegno Lions sul tema di studio nazionale ‘Salviamo le Api e la Biodiversità’ temi così attuali e che coincidono con la mia filosofia di progetto di Apiario d’Autore – artisti a SOStegno delle API.



Il comitato organizzatore composto da Giuseppe Tomarchio, Milena Balestra, Guido De Angeli, Senia Seno, Emanuele Frattarola, Eleonora Colombi e Salvatore Marino in accordo con tutti i Lions Club organizzatori dell’evento hanno deciso di devolvere l’intero ricavato ai ragazzi dell'Associazione SPES del laboratorio didattico-inclusivo di Airole.