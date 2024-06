Ventimiglia, D'Andrea: "Nessuna pulizia né ripascimento delle spiagge, chiedo maggior impegno dell'Amministrazione"

"La stagione estiva è alle porte, nonostante le condizioni meteorologiche siano ancora instabili, ma trovandoci già nei primi giorni del mese di giugno, mi chiedo come sia possibile che ancora, i nostri bellissimi 11 km di costa non siano stati sistemati a dovere; e non parlo dei detriti portati dalle ultime mareggiate ma della situazione spiagge" - dice Cristina D’Andrea, consigliere comunale di minoranza e capogruppo di Sismondini Sindaco.

"Sembra che non ci sia stata alcuna pulizia, né alcun ripascimento delle spiagge che appaiono dissestate e sporche" - sottolinea - "Inoltre, ad oggi, non disponiamo di una spiaggia adeguatamente attrezzata per i nostri amici a quattro zampe, né di un’area cani in centro".