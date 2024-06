I 'giovedì d'autore' in trasferta a Sanremo con il giornalista Francesco Borgonovo, vicedirettore de 'La verità'

L'evento si svolgerà nella splendida cornice di Palazzo Roverizio in Via Escoffier, 29 alle ore 21 con una conferenza dal titolo "Dal covid al mondo in guerra: relazione sulla libertà". L'incontro con Francesco Borgonovo, che è a ingresso libero, sarà anche l'occasione per presentare i suoi ultimi due volumi e che stanno ottenendo molto successo: "Guerra senza fine", scritto insieme al giornalista Toni Capuozzo e "Inquisizione: cronache dal delirio sanitario", entrambi editi da Signs Books.