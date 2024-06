Chi legittimamente è comprensibilmente non sopporta l’afa estiva ha come unica opzione quella di acquistare un climatizzatore, cercando però di non improvvisare, per non spendere soldi inutilmente, ma andando a informarsi sul servizio acquisto e montaggio climatizzatori Daikin , presso il centro assistenza autorizzato di questa grande azienda, la quale sappiamo essere leader nel settore.

Quando si parla di montaggio e di installazione di un climatizzatore, molte persone così come fanno con altri dispositivi avrebbero il desiderio di puntare sul fai da te, perché magari si ritengono molto pratiche, o perché hanno un amico un parente che ritengono molto abile da questo punto di vista.

Però questa è una cosa che si poteva fare molti anni fa, ma lo Stato invece ora impone che bisogna chiamare per forza un tecnico specializzato, e cioè un installatore certificato con patentino, per non avere delle multe molto salate.

Questa scelta dello Stato la possiamo ritenere corretta e non coercitiva nel senso che bisogna sapere che dentro il sistema di climatizzazione c'è il gas refrigerante, il quale è importante da controllare perché può nuocere all'ambiente nel momento in cui dovesse fuoriuscire, in quanto viene creato per favorire il raffrescamento dell’ambiente, però deve stare sempre chiuso nel circuito.

Risulta ovvio che il discorso stiamo facendo finora non vale per i climatizzatori portatili che sono monoblocco, i quali, come possiamo ben capire, hanno il vantaggio di poter essere spostati da una stanza all'altro, e anche da un edificio all’altro, potendo anche essere installati in autonomia, per via della presenza del kit di installazione.

Invece quello che dicevamo prima riguardava nello specifico tutti quei condizionatori che sono composti da un'unità esterna, che in pratica è il motore del dispositivo, nonché da varie Split, che si possono suddividere dentro delle camere di quella abitazione o di quella azienda.

Altre cose da sapere sull'installazione dei climatizzatori

Teniamo presente che il posizionamento delle unità non dovrà essere casuale ma dovrà essere studiato da un professionista del settore che sa benissimo quali sono le scelte migliori da fare: mentre per quanto riguarda l'unità esterna non deve essere infilata a caso all'esterno dell'abitazione, ma in un posto dove non si andrà a sporcare troppo per via delle intemperie climatiche, anche se comunque poi dovrà essere soggetta una manutenzione periodica.

Possiamo comunque dire che la regola principale per mantenere più a lungo possibile e attivo il proprio dispositivo di climatizzazione come questi che offre Daikin, che di base sono duraturi e resistenti, è quella di chiamare periodicamente un tecnico per un monitoraggio e una manutenzione, che consiste nella pulizia per esempio dei filtri, nonché nel controllo delle componenti più importanti.

Per quanto riguarda l'installazione dell'Unità interna cioè gli split, diciamo che innanzitutto il tecnico dovrà decidere insieme al cliente il numero, il quale dipende dalle stanze da rinfrescare.

In genere gli Split si collocano a una certa distanza dalle pareti laterali e dal soffitto, in modo da provvedere in maniera più agevole alla manutenzione, ricordandosi che un'installazione non corretta può portare gli split a perdere e l'unità esterna a non funzionare in maniera corretta, con tutte le conseguenze che possiamo ben immaginare