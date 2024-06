Stop al traffico questa notte tra Imperia Ovest e Arma di Taggia

Stop alla circolazione con deviazione del traffico sulla viabilità ordinaria. L’auspicio è che questo provvedimento non avrà conseguenze e disagi.

Tutto dovuto alla chiusura dell’Autostrada dei fiori, questa notte, tra i caselli di Imperia Ovest ed Arma di Taggia.

L’interruzione inizierà a mezzanotte per concludersi alle sei di domani mattina. Tutto è stato deciso per una serie di interventi urgenti nell’ambito di lavori programmati di manutenzione straordinaria di viadotti e galleria.

Chiuderà anche l’area di servizio Conioli Nord a Castellaro. A causa dei cantieri lunghe code e criticità si sono verificate soprattutto nella tratta tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia.

A Ponente al momento sono presenti ben sette cantieri di lavori in corso e tre scambi di carreggiata: in direzione Francia tra Sanremo Ovest e Bordighera; in direzione Italia tra confine di Stato e barriera di Ventimiglia e tra i caselli di San Bartolomeo e Andora.