Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 3 a domenica 9 giugno in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 3 GIUGNO



SANREMO

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

15.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

IMPERIA



8.00-13.00. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’: allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



19.00. Esibizione dei ragazzi dell’orchestre dell’Istituto Comprensivo Nazario Sauro, ad indirizzo musicale accompagnati dai professori: Luisa Repola e Leonardo Ferretti Gallino al pianoforte, Davide Calcagno e Marco Bortoletti al flauto, Daniele Crisafulli alle percussioni e Federica Vallebona al violoncello, Valerio Mascia al violino. Piazza San Giovanni (in caso di maltempo l’esibizione si terrà alle 20.30 nella Chiesa di Cristo Re)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di fotografie del fotografo Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 10 giugno

21.00. Concerto della banda dei carabinieri di Monaco per i quarant'anni d'attività della Croce Rossa di Bordighera con special guest il principe di Monaco Alberto II. Palazzo del Parco, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MARTEDI’ 4 GIUGNO



SANREMO



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

16.30. Nell’ambito dei ‘Martedì Letterari’, l’Onorevole Valdo Spini, Presidente del Circolo culturale Rosselli, presenta il libro ‘Sul colle più alto. L’elezione del presidente ella Repubblica dalle origini a oggi’ (Solferino). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’: allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



21.00. Esibizione dei ragazzi dell’orchestre dell’Istituto Comprensivo Nazario Sauro, ad indirizzo musicale accompagnati dai professori: Luisa Repola e Leonardo Ferretti Gallino al pianoforte, Davide Calcagno e Marco Bortoletti al flauto, Daniele Crisafulli alle percussioni e Federica Vallebona al violoncello, Valerio Mascia al violino. Piazza San Giovanni (in caso di maltempo l’esibizione si terrà alle 20.30 nella Chiesa di Cristo Re)

VENTIMIGLIA



9.30-19.00. Mostra artista Nizzardo di adozione Patrick Moya a cura di Florence Canarelli e Fabio Falone, con intervento della critica d' arte Francesca Bogliolo. Galleria d' arte Sant’Agostino di via Ruffini, fino al 15 giugno (dal martedì al sabato compreso h 9.30/12.30-15/19)



17.00. ‘La leadership nelle guerre di Israele e nel corso degli anni’: conferenza a cura di Avigdor Kahalani, ex generale ed ex ministro della Sicurezza. Evento a cura dell’associazione Ventimigliese Italia – Israele. Forte dell’Annunziata, ingresso libero

BORDIGHERA

16.00. Per il terzo incontro della rassegna ‘Incontri con gli Autori’ organizzato dall’Istituto di Studi Liguri, lo scrittore Marino Magliani presenta in prima nazionale il suo ultimo romanzo Sporca faccenda, mezzala Morettini scritto in collaborazione con il giornalista e scrittore Marco Ferrari. Dialoga con l’autore Elisa Veronesi, lettrice di italiano all’Université Côte d’Azur, formatrice alla Società Dante Alighieri e traduttrice. Museo Bicknell, Via Romana 39

17.00-19.00. Mostra di fotografie del fotografo Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 10 giugno



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)



20.00. ‘Oublie-moi’ di Matthew Seager: spettacolo teatrale con Marie-Julie Baup e Thierry Lopez. Théâtre Princesse Grace (più info)





MERCOLEDI’ 5 GIUGNO



SANREMO



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero



16.30. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info)

IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’: allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

8.15. Camminata a Montalto Ligure, il borgo, la chiesa e le mulattiere e le tisane accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino. Partenza alle 8.15 dal parcheggio del Prino, info 337 106 6940 (più info)

10.30. Celebrazione del 210° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Calata Anselmi a Porto Maurizio

VENTIMIGLIA



9.00-13.00. In occasione della ‘Giornata dell’Ambiente’ in collaborazione con la Consulta provinciale degli studenti di Imperia, giornata di raccolta rifiuti e pulizia delle spiagge, con premiazione delle classi che avranno raccolto più materiale. Previsti oltre 200 studenti da tutta la Provincia. Ritrovo alle ore al Resentello



9.30-19.00. Mostra artista Nizzardo di adozione Patrick Moya a cura di Florence Canarelli e Fabio Falone, con intervento della critica d' arte Francesca Bogliolo. Galleria d' arte Sant’Agostino di via Ruffini, fino al 15 giugno (dal martedì al sabato compreso h 9.30/12.30-15/19)



BORDIGHERA

16.00. Per la rassegna ‘Incontri con gli Autori’, lo scrittore Marino Magliani presenta il libro ‘Materiali onirici di un somarello marino’. Museo Bicknell, Via Romana 39, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra di fotografie del fotografo Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 10 giugno

17.30. Quarto e ultimo appuntamento del progetto ‘Sostegno alla Natalità’ sul tema ‘Limiti, regole e saper dir di no’ a cura del Pedagogista G. Zanoni’. Evento in collaborazione con la ASL, il Distretto Sociale di Ventimiglia ed il Centro Promozione Famiglia, oltre agli altri distretti sociali della provincia d’Imperia. Sala rossa del Palazzo del Parco (locandina)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



8.00-19.00. ‘The Green Shift Festival’ (2ª edizione): serate con eventi artistici, musica, documentari, performance, letture dal vivo che riunisce personalità impegnate provenienti da contesti diversi – artisti, intellettuali, attivisti – che aprono nuove strade per pensare all’ecologia. Esplanade du Larvotto, fino al 7 giugno, ingresso gratuito (il programma)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)



20.00. ‘Fischiare è un’arte’: spettacolo di fischio melodico, chitarra ed affabulazione con Elena Somarè e Mats Hedberg. Théâtre des Muses (più info)

20.00. ‘Top Marques Monaco’ (serata Vip della 19ª edizione): fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e, negli ultimi tre anni, auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco (più info)



GIOVEDI’ 6 GIUGNO



SANREMO

9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)



12.00. WPT Prime Sanremo WPT Sanremo Championship Season 2024: torneo di poker internazionale tra i più importanti del circuito WPT. Poker Room del Casinò Municipale, fino al 10 giugno (più info)



IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’: allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

VENTIMIGLIA



9.30-19.00. Mostra artista Nizzardo di adozione Patrick Moya a cura di Florence Canarelli e Fabio Falone, con intervento della critica d' arte Francesca Bogliolo. Galleria d' arte Sant’Agostino di via Ruffini, fino al 15 giugno (dal martedì al sabato compreso h 9.30/12.30-15/19)

10.00-18.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, esposizione dei tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, sul tema ‘Leggere in Liguria’. Sala del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in Via Garibaldi, info e prenotazioni 0184 351209



16.00. Presentazione libro ‘Il diritto di sovranità in terra di Israele’ di David Elber, laureato in Storia moderna presso l’Università di Milano e ricercatore indipendente sull’antisemitismo. Conduce Giulio Guastalla. Evento a cura dell’associazione Ventimigliese Italia – Israele. Biblioteca Aprosiana di piazza Bassi, ingresso libero



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di fotografie del fotografo Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 10 giugno

21.00. Laboratorio di autostima dal titolo ‘Le Costellazioni Familiari’ tenuto dalla dottoressa Patrizia Sciolla. Sede dell’associazione Noi4You in via Firenze 1



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

19.45. ‘Déantibulations: Festival delle arti di strada con spettacoli circensi, danza, teatro e musica con una ventina di compagnie partecipanti e 40 spettacoli offerti gratuitamente in diversi luoghi della città (Esplanade du Pré des Peschers, Place Nationale, Rue de la République, Place Mariejol, Bld d'Aguillon, Place du Barri, Place des Martiri della Resistenza). Fino al 9 giugno (il programma)

MONACO



8.00-19.00. ‘The Green Shift Festival’ (2ª edizione): serate con eventi artistici, musica, documentari, performance, letture dal vivo che riunisce personalità impegnate provenienti da contesti diversi – artisti, intellettuali, attivisti – che aprono nuove strade per pensare all’ecologia. Esplanade du Larvotto, fino al 7 giugno, ingresso gratuito (il programma)

10.00-19.00. ‘Top Marques Monaco’ (19ª edizione): fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e, negli ultimi tre anni, auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco, fino al 9 giugno (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



18.30. Claudio Littardi, già Curatore dei Parchi e Giardini di Sanremo, e Alessandro Giacobbe, Storico e Docente all’Istituto Tecnologico Superiore Academy, presenteranno il libro ‘Gartenflora, la lente del Barone von Hüttner sui giardini di Sanremo durante la Belle Époque’. Coordina il Presidente dell’OdP-TRIF, l’Architetto Italo Muratore. Momento conviviale al termine. Sala della Maison des Associations, Promenade Honoré II 2bis, ingresso libero, prenotazione posto scrivendo a segreteria@odp-trif.org



19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)



VENERDI’ 7 GIUGNO





SANREMO



9.00-12.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele. Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno (venerdì, sabato e domenica)

9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00. Cerimonia d’intitolazione molo sud ai Consoli del Mare alla radice molo lungo porto vecchio, a fianco ristorante la lanterna

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)

12.00. WPT Prime Sanremo WPT Sanremo Championship Season 2024: torneo di poker internazionale tra i più importanti del circuito WPT. Poker Room del Casinò Municipale, fino al 10 giugno (più info)



17.00. Presentazione libro ‘Genitori in cerca di genitorialità’ a cura dell’associazione ‘Noi4You’ con il Prof Pasquale Romeo, la dottoressa Patrizia Sciolla (psicologa-psicoterapeuta), parte degli autori e ospiti illustri. Museo Civico in piazza A. Nota 2, ingresso libero

IMPERIA



7.15. Escursione in Valle Maira accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino. Partenza alle 7.15 da Imperia, info 337 106 6940 (più info)

8.00-19.30. Festival del Bonsai e delle Arti giapponesi: conferenze, dimostrazioni , workshop, presentazione libri e molto altro. Expo Salso in Calata Anselmi, fino al 9 giugno (l’intero programma a questo link)



8.00-16.30. Ultimo giorno della Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’: allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero



19.00. Incontro a cura di Emanuela Bielli ed Endrio Derin della Società Vegetariana Imperia dal titolo ‘Naturalmente… Vegan!’. Segue cena in condivisione di specialità non cruente preparate da ogni partecipante: piatti salati e dolci, vino, acqua, frutta. Casa del Popolo in Via del Collegio a Oneglia, info: 328 0062966 – 347 6028176

21.00. ‘PROM - Festa di fine scuola’: Dress code elegante + Dj set live + Red carpet + Elezione King & Queen + Angolo foto ricordo + Zona Make up. La Rabina



21.15. ‘C'è storia e storia’: spettacolo di e con Chiara Giribaldi dei Cattivi di cuore per la regia di Gino Brusco, Una riflessione umoristica sulle sliding doors della vita, sulle minuscole storie individuali di ognuno di noi e sulla grande storia collettiva. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 4955513

VENTIMIGLIA



9.30-19.00. Mostra artista Nizzardo di adozione Patrick Moya a cura di Florence Canarelli e Fabio Falone, con intervento della critica d' arte Francesca Bogliolo. Galleria d' arte Sant’Agostino di via Ruffini, fino al 15 giugno (dal martedì al sabato compreso h 9.30/12.30-15/19)



14.00-18.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, esposizione dei tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, sul tema ‘Leggere in Liguria’. Sala del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in Via Garibaldi, info e prenotazioni 0184 351209

VALLECROSIA

18.00-24.00. ‘WineAround in Riviera 2023’: una due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica + accompagnamento musicale della Simil Jazz Band + area dedicata ai più piccoli. Giardini della Casa Valdese di Via Col. Aprosio 255, anche domani, ingresso gratuito (il programma a questo link)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di fotografie del fotografo Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 10 giugno



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

SANTO STEFANO AL MARE

19.00. Presentazione libro ‘Attraversamenti’ di Goffredo Bettini. Oltre all’autore partecipano Beatrice Parodi, l’on Andrea Orlando, l’europarlamentare Brando Benifei, il segretario provinciale del PD Cristian Quesada. Modera il dibattito il giornalista scrittore Luca Ammirati. Sala conferenze dell’Aregai Marina Hotel& Residence in Via Gianni Cozzi 1

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

10.40-24.00. ‘Déantibulations: Festival delle arti di strada con spettacoli circensi, danza, teatro e musica con una ventina di compagnie partecipanti e 40 spettacoli offerti gratuitamente in diversi luoghi della città (Esplanade du Pré des Peschers, Place Nationale, Rue de la République, Place Mariejol, Bld d'Aguillon, Place du Barri, Place des Martiri della Resistenza). Fino al 9 giugno (il programma)

MONACO

8.00-19.00. ‘The Green Shift Festival’ (ultimo giorno della 2ª edizione): serate con eventi artistici, musica, documentari, performance, letture dal vivo che riunisce personalità impegnate provenienti da contesti diversi – artisti, intellettuali, attivisti – che aprono nuove strade per pensare all’ecologia. Esplanade du Larvotto, fino al 7 giugno, ingresso gratuito (il programma)



9.00. ‘Upaint Monaco 2024 - Festival Street Art’: gigantesca galleria a cielo aperto, con vivaci opere di 12 artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Esplanade du Larvotto, fino al 10 giugno (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

16.00. ‘Luxury Monte-Carlo’ (inaugurazione della 4ª edizione): 25 espositori meticolosamente selezionati specializzati in alta e raffinata gioielleria con festa in piscina, performance live e DJ Set. Le Méridien Beach Plaza, fino al 9 giugno (più info)

18.30. RIM - Rapporto italiani nel mondo 2023: conferenza della dottoressa Delfina Licata, Sociologa delle Migrazioni, Fondazione Migrantes, sul tema ‘Diversamente presenti e ri-presenti’. Introduce la presidente dell’Associazione Dante Alighieri - Comitato di Monaco Maria Bett. Auditorium Agora Diocesana, rue Bellevue Monaco 18, info prenotazioni +377 97 70 89 47 (più info)



19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)



NICE



14.00-19.00. Nice Fictions: festival dedicato ai generi dell'immaginario (fantascienza, fantasy, fantastico, ecc.) con tre giorni di incontri, attività, giochi, conferenze ed emozioni. Campus Saint-Jean d’Angély, fino al 9 giugno (più info)





SABATO 8 GIUGNO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00-18.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele (h 9/12-15/18). Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno (venerdì, sabato e domenica)

9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)

12.00. WPT Prime Sanremo WPT Sanremo Championship Season 2024: torneo di poker internazionale tra i più importanti del circuito WPT. Poker Room del Casinò Municipale, fino al 10 giugno (più info)

17.00. ‘Swing Corner of the Fortrress’: omaggio all’editore musicale sanremese Carlo Beltramo, recuperando brani dagli anni ’20 ai ’50 (romanze, serenate, tanghi, fox trot) a cura degli imperiesi Corrado Trabujo al violino e Fabio ‘Fofo’ Bruccoleri alla chitarra manouche e il duo Pizzicante composto da Freddy Colt al mandolino e da Davide Frassoni alla chitarra. Sala ‘Magazzino di Ponente del Forte di Santa Tecla (4 euro ingresso al museo e concerto)



IMPERIA



9.00-19.00. Festival del Bonsai e delle Arti giapponesi: conferenze, dimostrazioni , workshop, presentazione libri e molto altro. Expo Salso in Calata Anselmi, fino al 9 giugno (l’intero programma a questo link)

10.00-19.00. XIV edizione di ‘Decoupage (e non solo) il Festival della Creatività’: mostra-mercato del fai-da-te che coinvolge gli hobbisti, oltre che diverse organizzazioni e associazioni occupate nel sociale con la partecipazione di appassionati di artigianato artistico. Portici di via Bonfante



11.00. ‘Coincidenze’: visita accompagnata al Museo d’Arte Contemporanea mirata a delineare le opere presenti nel Museo a partire dai suoi fautori: il costruttore Angelo Invernizzi e il figlio Lino Invernizzi, architetto e collezionista d’arte. MACI Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151 (4 euro visita accompagnata + biglietto ingresso (6 euro intero e 4 euro ridotto), info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00-13.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, esposizione dei tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, sul tema ‘Leggere in Liguria’. Sala del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in Via Garibaldi, info e prenotazioni 0184 351209



9.30-19.00. Mostra artista Nizzardo di adozione Patrick Moya a cura di Florence Canarelli e Fabio Falone, con intervento della critica d' arte Francesca Bogliolo. Galleria d' arte Sant’Agostino di via Ruffini, fino al 15 giugno (dal martedì al sabato compreso h 9.30/12.30-15/19)

VALLECROSIA

18.00-24.00. ‘WineAround in Riviera 2023’: ultimo appuntamento della due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica + accompagnamento musicale della Simil Jazz Band + area dedicata ai più piccoli. Giardini della Casa Valdese di Via Col. Aprosio 255, ingresso gratuito (il programma a questo link)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di fotografie del fotografo Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 10 giugno



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



TAGGIA



21.30. ‘I Ciansunier’: spettacolo del gruppo musicale folk con canti tradizionali da osteria. Piazza SS Trinità a Taggia



DIANO MARINA

10.00. Apertura mostra dal titolo ‘Emozioni ed esperienze sensoriali dall'Entroterra al mare’ a cura dell'artista Anna Bonelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco , fino al 22 giugno



ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana giugno h 10/13, luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Colle di Nava

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

ANTIBES

11.30-23.00. ‘Déantibulations: Festival delle arti di strada con spettacoli circensi, danza, teatro e musica con una ventina di compagnie partecipanti e 40 spettacoli offerti gratuitamente in diversi luoghi della città (Esplanade du Pré des Peschers, Place Nationale, Rue de la République, Place Mariejol, Bld d'Aguillon, Place du Barri, Place des Martiri della Resistenza). Fino al 9 giugno (il programma)

LA TURBIE VILLAGE



10.00-18.00. ‘Jeux Olympiques Antiques – celebrazione della storia e dello splendore degli antichi Giochi Olimpici antichi con una giornata in famiglia ispirata all'antica Grecia e a Roma. Place Detras (più info)

MONACO

9.00. ‘Upaint Monaco 2024 - Festival Street Art’: gigantesca galleria a cielo aperto, con vivaci opere di 12 artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Esplanade du Larvotto, fino al 10 giugno (più info)



10.00. Meeting Internazionale con premiazione del Concorso Masters of Olive Oil International Contest 2024. Novotel di Monte Carlo, Bd Princesse Charlotte 16 (info e prenotazioni a questo link)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

11.00-19.00. ‘Top Marques Monaco’ (19ª edizione): fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e, negli ultimi tre anni, auto d'epoca (asta 100% Ferrari alle 15). Grimaldi Forum Monaco, fino al 9 giugno (più info)

14.00. ‘Luxury Monte-Carlo’ (4ª edizione): 25 espositori meticolosamente selezionati specializzati in alta e raffinata gioielleria con festa in piscina, performance live e DJ Set. Le Méridien Beach Plaza, fino al 9 giugno (più info)

16.30. ‘L'Odissea - Un musical’: nuova interpretazione dell'Odissea classica, raccontata in canto e danza da Julie Costanza e Jean-Baptiste Darosey che interpretano non meno di quindici personaggi diversi. Théâtre des Muses (più info)

19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)

NICE



9.00-18.00. ‘Nice Fête Le Tour’: festa per l'arrivo del Tour de France 2024 con numerose attività gratuite. Quay of the United States (più info)



9.00-18.00. Giornata dell'Oceano: giornata alla scoperta della straordinaria ma fragile biodiversità dell'oceano. Quai des Etats-Unis / Promenade des Anglais (più info)

10.00-19.00. Nice Fictions: festival dedicato ai generi dell'immaginario (fantascienza, fantasy, fantastico, ecc.) con tre giorni di incontri, attività, giochi, conferenze ed emozioni. Campus Saint-Jean d’Angély, fino al 9 giugno (più info)





DOMENICA 9 GIUGNO



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

10.00-18.00. Swing Corner of the Fortress: mostra Carta Canta a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla (h 10/13-15/18 da giovedì alla domenica), fino al 30 giugno (più info)

13.00. WPT Prime Sanremo WPT Sanremo Championship Season 2024: torneo di poker internazionale tra i più importanti del circuito WPT. Poker Room del Casinò Municipale, fino al 10 giugno (più info)

14.45. Arrivo al Palafiori di Corso Garibaldi della 53esima Granfondo Milano – Sanremo non competitiva che ripropone lo stesso percorso dei grandi campioni della Classica di Primavera (più info)

15.00-18.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele. Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno (venerdì, sabato e domenica)

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-21.30. Mostra dal titolo ‘La scatola del cinema’ con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. Sala Incontri del teatro Ariston, fino al 30 giugno (h 10/12-17/21.30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina), ingresso libero

20.30. Prima selezione del Cantaestate 24 aperto a tutti gli aspiranti o già affermati cantanti diviso in 2 categorie: Under e Over. Presenterano Alex Penna e Angelo Fiume. Ristorante Oasi chez Gabry del tennis club Solaro in Strada Solaro 111 (più info)

IMPERIA



9.00. 54ª Corsa al Monte Faudo: corsa agonistica su strada sulla distanza di Km 24.9. Percorso: Caramagna - Dolcedo – Santa Brigida – Passo Bastia - Monte Faudo. Partenza davanti al Palazzo Comunale di Imperia, Viale Giacomo Matteotti 157, info 347 4059559 (più info)

9.00-18.30. Ultimo giorno del Festival del Bonsai e delle Arti giapponesi: conferenze, dimostrazioni , workshop, presentazione libri e molto altro. Expo Salso in Calata Anselmi (l’intero programma a questo link)

14.00. Pomeriggio di sport e musica per famiglie alla Rabina



17.30. ‘Operazione pirati: da bulli a belli’: musical per ragazzi al teatro delle Opere parrocchiali di via Verdi. Info: 375 8311212

BORDIGHERA



8.30. Escursione da Gouta all’Arpetta accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.30 davanti alla stazione ferroviaria di Bordighera oppure alle 9.30 a Gouta davanti al ristorante, info 327 082 4866 (più info)

17.00-19.00. Mostra di fotografie del fotografo Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 10 giugno

OSPEDALETTI

16.00. Decimo saggio di fine anno degli allievi dell’Accademia Musicale CPM Edu coordinato dal direttore Roberto Blasi e da un team di docenti esperti. Presenta Sara Dammicco. Auditorium Comunale (in caso do maltempo il saggio si terrà nel salone polivalente ‘La Piccola’ in via Cavalieri di Malta 1)



ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana giugno h 10/13, luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)

PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



ROCCHETTA NERVINA



9.30. Escursione da Gouta all’Arpetta accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.30 davanti alla stazione ferroviaria di Bordighera oppure alle 9.30 a Gouta davanti al ristorante, info 327 082 4866 (più info)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

ANTIBES

11.20-22.00. ‘Déantibulations’: ultimo giorno del Festival delle arti di strada con spettacoli circensi, danza, teatro e musica con una ventina di compagnie partecipanti e 40 spettacoli offerti gratuitamente in diversi luoghi della città: Esplanade du Pré des Peschers, Place Nationale, Rue de la République, Place Mariejol, Bld d'Aguillon, Place du Barri, Place des Martiri della Resistenza (il programma)

MONACO

9.00. ‘Upaint Monaco 2024 - Festival Street Art’: gigantesca galleria a cielo aperto, con vivaci opere di 12 artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Esplanade du Larvotto, fino al 10 giugno (più info)



10.00-10.00. ‘Top Marques Monaco’ (ultimo giorno della 19ª edizione): fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e, negli ultimi tre anni, auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-17.00. ‘Luxury Monte-Carlo’ (ultimo giorno della 4ª edizione): 25 espositori meticolosamente selezionati specializzati in alta e raffinata gioielleria con festa in piscina, performance live e DJ Set. Le Méridien Beach Plaza (più info)

11.00. ‘L'Odissea - Un musical’: nuova interpretazione dell'Odissea classica, raccontata in canto e danza da Julie Costanza e Jean-Baptiste Darosey che interpretano non meno di quindici personaggi diversi. Théâtre des Muses (più info)

19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)



NICE



10.00-18.00. Nice Fictions: ultimo giorno del festival dedicato ai generi dell'immaginario (fantascienza, fantasy, fantastico, ecc.) con incontri, attività, giochi, conferenze ed emozioni. Campus Saint-Jean d’Angély (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate