Presentata pubblicamente la lista civica ‘Uniti per Isolabona’ a sostegno di Andrea Lombardi

Ieri, in piazza Martiri della Libertà a Isolabona, si è svolta la presentazione della lista civica 'Uniti per Isolabona' a sostegno di Andrea Lombardi sindaco, che ha visto la partecipazione di tantissime persone, tra famiglie, giovani lavoratori e pensionati. Molto apprezzato l'intervento di apertura affidato ad Alessandro Piana, che ha parlato di come tutelare concretamente il territorio, dello sviluppo dell'agricoltura e della produzione olivicola e delle possibilità di investimento per Isolabona.

Andrea Lombardi, dopo una giornata ricca di incontri, ha poi elencato i punti del suo programma, dal decoro urbano alla pulizia, fino alle opportunità turistico-culturali da promuovere in un contesto urbano riqualificato.



"È stato un pomeriggio proficuo che ha permesso a me e ai candidati in Consiglio comunale di ascoltare le persone, dialogando faccia a faccia sui problemi lasciati dall'attuale amministrazione, che con impegno e buon senso si possono e devono superare. Invitiamo tutti a votare l'8 e 9 giugno per la lista civica 'Uniti per Isolabona' perché le nostre radici diventino sempre più salde, ma sempre con uno sguardo al futuro che è la nostra missione come amministratori".